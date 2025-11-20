Así funcionan los ‘Papayazos bailables’, la jugada de Nequi para frenar fraudes, robos y estafas en diciembre

El cierre de año en Colombia siempre llega con buñuelos, natilla, primas, compras de aguinaldos y millones de transferencias digitales. Pero también es la temporada donde los delincuentes están más activos.
Según la Superintendencia Financiera, solo en 2024 se registraron más de 36.000 millones de ataques cibernéticos contra el sistema bancario del país, un 29% más que en 2023.
Las entidades financieras han tenido que ponerse al día a golpes de inversión, por ejemplo, más de $510.000 millones en seguridad de la información y ciberseguridad, una cifra que creció 16% frente al año pasado.
Pero la tecnología por sí sola no basta. El autocuidado —la forma como cada persona protege sus datos— sigue siendo el eslabón más débil.
Por eso Nequi, la plataforma digital de Bancolombia, decidió que este año no solo reforzaría la seguridad con infraestructura tecnológica, sino también con cultura y música a través de los “Papayazos bailables”, una campaña creada en alianza con Discos Fuentes que mezcla humor, clásicos decembrinos y mensajes pedagógicos para evitar caer en trampas digitales.
“La seguridad es fundamental y por ello está en constante evolución”, explicó Andrés Vásquez, CEO de Nequi.
Y agregó: “Queremos que nuestros usuarios tengan herramientas claras y cercanas para manejar su plata. Por eso decidimos lanzar una campaña que llegue desde la cultura, con canciones que todos conocemos, pero con mensajes de autocuidado”.