Nequi estrena “Giros a un Link” para recibir dinero desde Estados Unidos; así lo puede hacer fácil y sin enredos

Nequi lanza “Giros a un Link”, una herramienta digital que permite recibir dinero desde Estados Unidos de forma rápida, legal y segura.

    Nequi insiste en que todos los procesos están vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que garantiza legalidad, transparencia y protección de datos. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero

Economía

05 de noviembre de 2025
bookmark

La plataforma financiera digital Nequi, línea de negocio de Bancolombia, anunció el lanzamiento de “Giros a un Link”, una funcionalidad 100% digital que permitirá a los colombianos recibir plata desde Estados Unidos de manera fácil, rápida y sin papeleos.

La herramienta, desarrollada en alianza con Palla, una plataforma de pagos internacionales respaldada por Visa, estará disponible desde noviembre y busca fortalecer la oferta de servicios internacionales de Nequi, que ya incluye opciones como remesas, PayPal y Payoneer.

Según la compañía, el objetivo es ofrecer una alternativa segura y legal para quienes reciben dinero del exterior, bien sea por trabajo remoto, ventas digitales o apoyo familiar, simplificando procesos y eliminando intermediarios.

Verificación de código QR de Nequi.
Verificación de código QR de Nequi.

Más colombianos viven del ingreso digital

El anuncio llega en un momento en que los flujos de dinero desde el extranjero se han disparado.

El informe “Deel Global Hiring Report 2024”, de la firma internacional Deel Inc., revela que Colombia está en el top cinco mundial de países con más trabajadores contratados de manera remota por empresas extranjeras, principalmente ubicadas en Estados Unidos.

Esto refleja un cambio profundo en el mercado laboral y en la relación con el dinero: muchos colombianos “camellan con el mundo” desde su casa, vendiendo servicios, productos o su talento digital, y necesitan mecanismos ágiles y confiables para recibir sus pagos.

“En Nequi entendemos los retos de quienes trabajan con el mundo, la seguridad de sus ingresos, la organización de sus finanzas y la tranquilidad de que la plata llegue de manera legal y respaldada”, explicó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

Solo en el primer trimestre de 2025, los usuarios de Nequi movieron más de $580 mil millones desde el exterior con los servicios de moneda extranjera. Con “Giros a un Link”, la compañía da un paso más en su apuesta por la inclusión financiera digital.

¿Cómo funciona “Giros a un Link”?

El proceso es simple, seguro y sin trámites presenciales:

1. Generar el enlace de pago desde la aplicación de Nequi.

-El usuario debe ser mayor de edad, tener cédula de ciudadanía y una Tarjeta Débito Nequi Visa activa.

-No se comparten claves, códigos ni información confidencial.

2. Compartir el enlace con quien enviará el dinero desde Estados Unidos.

-Puede enviarse por WhatsApp, correo o mensaje de texto.

-El enlace dirige a un portal de pagos operado por Palla, el aliado de esta funcionalidad.

3. Recibir el dinero en minutos.

-El remitente paga con tarjeta débito o crédito Visa o MasterCard emitida por un banco en EE.UU.

-El dinero llega directamente al Nequi del destinatario en Colombia y se refleja en el saldo disponible de la Tarjeta Débito Nequi Visa.

-Quien envía no necesita tener cuenta Nequi ni registrarse en ninguna plataforma.

“Este lanzamiento permite enviar y recibir dinero en tiempo real, los siete días de la semana, las 24 horas, durante todo el año”, destacó Enrique Pérezalonso, CEO de Palla.“Nuestra tecnología, respaldada por Visa, garantiza una experiencia simple, segura y confiable”, agregó.

