Brasil limitó transferencias nocturnas para frenar extorsiones: ¿Colombia debería hacer lo mismo?

El sistema financiero brasileño, liderado por el Banco Central de Brasil (BCB), activó, en los últimos años, una de las respuestas más controversiales contra el crimen urbano digital. Impuso límites a las transacciones nocturnas, especialmente a través de Pix, con el objetivo de reducir secuestros exprés, extorsiones y robos conocidos popularmente como ‘paseos del Pix’”. Esta era una modalidad delictiva en la que los criminales retenían brevemente a sus víctimas, dentro de vehículos, en estacionamientos de centros comerciales o en las inmediaciones de zonas de entretenimiento, para obligarlas a realizar transferencias desde sus teléfonos en horario nocturno. Cabe recordar que, entre 2021 y 2023, la masificación de Pix, el sistema de pagos instantáneos más usado en Brasil, cambió la lógica del delito. El método era quirúrgico sin cajeros, sin cámaras, sin ruido. Investigaciones de CBN/Globo y declaraciones del Foro Brasileño de Seguridad Pública confirmaron que este tipo de delitos aumentó de forma significativa en ese período, con especial concentración entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. La respuesta del regulador no se hizo esperar. Por eso, el Banco Central activó un esquema técnico y regulatorio que no bloquea el sistema, pero sí reduce el incentivo económico del delito. En ese orden, desde 2023 y con ajustes posteriores hasta 2025, el Banco Central de Brasil implementó un régimen especial de límites nocturnos para las transferencias electrónicas, especialmente en el sistema Pix, como respuesta al aumento de robos, extorsiones y secuestros exprés.

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Cómo funciona el “Pix nocturno”

El corazón de la política brasilera es limitar el flujo de dinero en horas de mayor riesgo. Por eso, entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, el sistema entra en el modo ‘Pix nocturno’, que mantiene el límite de 1.000 reales por transacción, una cifra cercana a los 200 dólares y a los $700.000 A su vez, el diseño incorpora capas adicionales de seguridad. Por ejemplo, las entidades financieras deberán ofrecer a sus clientes la opción de ajustar el horario de las transacciones nocturnas con Pix, previa solicitud. También el horario nocturno podrá incluir el intervalo entre las 22:00 y las 6:00, si el usuario así lo desea. Si el usuario quiere aumentar el límite, la solicitud solo se procesará después de 24 horas, evitando cambios forzados bajo amenaza. Los bancos, además, están obligados a ofrecer a sus clientes la opción de registrar “cuentas de confianza”, es decir, destinatarios habilitados para recibir montos superiores incluso en horario nocturno, lo que preserva la operatividad para transacciones legítimas y frecuentes. Empresas y entidades gubernamentales quedaron excluidas del límite nocturno. El propio Banco Central explicó que la política busca “reducir la vulnerabilidad del usuario en los momentos de mayor riesgo”, sin comprometer el funcionamiento continuo del sistema. Siga leyendo: Capturaron a dos presuntos responsables del secuestro y “paseo millonario” a Diana Ospina en Bogotá Aunque no existen estadísticas nacionales consolidadas que atribuyan con precisión una caída del delito exclusivamente a esta medida, tanto el Banco Central como la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) sostienen que los límites nocturnos redujeron de forma relevante el daño financiero a las víctimas y, sobre todo, disminuyeron el incentivo económico inmediato para los delincuentes.

Colombia: secuestro exprés y extorsión en expansión urbana

El contexto colombiano muestra señales de alerta que se relacionan directamente con la experiencia brasileña. Tal es el caso de Diana Ospina, quien fue víctima de un paseo millonario en Bogotá tras tomar un taxi. Fue retenida, obligada a entregar dinero y abandonada horas después. El caso, ocurrido en febrero de 2026, encendió alertas por el repunte de este delito y rompió el patrón de víctimas solo hombres en la ciudad. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, el país pasó de 313 secuestros en 2024 a 651 casos en 2025, más del doble en un solo año, y el nivel más alto en más de dos décadas. La mayoría corresponde a secuestros extorsivos y secuestros exprés, una modalidad de corta duración que busca obtener dinero de forma inmediata mediante retiros forzados, transferencias electrónicas o presión a familiares. Bogotá concentra la mayor parte de los reportes. Solo en 2025 se registraron 40 denuncias por paseo millonario en la capital, frente a 13 en 2024, lo que representa un incremento superior al 200%. Algunos informes debatidos en el Concejo de Bogotá elevan esa cifra a un 560 % entre enero y agosto, el nivel más alto desde 2012. Las víctimas suelen ser contactadas en bares, zonas de rumba o aplicaciones de citas, para luego ser trasladadas en vehículos informales donde son intimidadas con armas o drogadas con el objetivo de vaciar sus cuentas bancarias. Entérese: ¡Ojo! Denuncian estafa para robarle sus datos o dinero, ¿de qué se trata?

Bre-B y el nuevo frente de fraude digital

El arranque de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, en octubre del 2025, replicó el mismo patrón observado en Brasil, con una adopción acelerada seguida por sofisticación del delito. Las modalidades son conocidas, pero adaptadas a las transferencias digitales, como smishing con supuestos pagos por confirmar, phishing con suplantación bancaria, registros falsos de “llaves”, QR alterados, e ingeniería social personalizada. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, las transacciones con QR crecieron de forma acelerada en 2025, al igual que los reportes de fraude asociados a este canal. El Banco de la República y la Superintendencia Financiera recordaron que Bre‑B no solicita confirmaciones externas. Además, no existen cobros ni intermediarios, y evitar acceder a cualquier mensaje con enlaces porque es fraudulento. “El delincuente se adapta a la tecnología; por eso la prevención empieza por el usuario informado”, señaló la Secretaría de Seguridad de Bogotá en una de sus alertas recientes. Además, el Banco de la República ha reiterado que el registro de llaves es gratuito, solo puede hacerse desde la app o web oficial del banco, y Bre‑B no tiene aplicación propia ni redes sociales. Lo anterior, porque delincuentes envían mensajes que aparentan provenir de entidades como Bancolombia, Nequi o Davivienda, con diseños, logos y nombres casi idénticos a los reales. El objetivo de ellos es inducir al usuario a “registrar o validar su llave Bre‑B”, luego solicitar credenciales bajo el argumento de verificación de seguridad, y por último acceder a la banca virtual real de la víctima para robarle su dinero.

¿Puede Colombia replicar el modelo brasileño?