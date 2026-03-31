Brasil limitó transferencias nocturnas para frenar extorsiones: ¿Colombia debería hacer lo mismo?

El sistema financiero brasileño, liderado por el Banco Central de Brasil (BCB), activó, en los últimos años, una de las respuestas más controversiales contra el crimen urbano digital.
Impuso límites a las transacciones nocturnas, especialmente a través de Pix, con el objetivo de reducir secuestros exprés, extorsiones y robos conocidos popularmente como ‘paseos del Pix’”.
Esta era una modalidad delictiva en la que los criminales retenían brevemente a sus víctimas, dentro de vehículos, en estacionamientos de centros comerciales o en las inmediaciones de zonas de entretenimiento, para obligarlas a realizar transferencias desde sus teléfonos en horario nocturno.
Cabe recordar que, entre 2021 y 2023, la masificación de Pix, el sistema de pagos instantáneos más usado en Brasil, cambió la lógica del delito. El método era quirúrgico sin cajeros, sin cámaras, sin ruido. Investigaciones de CBN/Globo y declaraciones del Foro Brasileño de Seguridad Pública confirmaron que este tipo de delitos aumentó de forma significativa en ese período, con especial concentración entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. La respuesta del regulador no se hizo esperar.
Por eso, el Banco Central activó un esquema técnico y regulatorio que no bloquea el sistema, pero sí reduce el incentivo económico del delito.
En ese orden, desde 2023 y con ajustes posteriores hasta 2025, el Banco Central de Brasil implementó un régimen especial de límites nocturnos para las transferencias electrónicas, especialmente en el sistema Pix, como respuesta al aumento de robos, extorsiones y secuestros exprés.