Inpec traslada a ‘Kiko’ Gómez y ‘Marquitos’ Figueroa en medio de operativos en La Picota, ¿hubo otra parranda?

‘Kiko’ Gómez, ‘Marquitos’ Figueroa y su sobrino Paúl Correa fueron trasladados este miércoles de la cárcel La Picota a otras prisiones de máxima seguridad, por supuestamente estar involucrados en una supuesta fiesta que tuvo lugar en el penal hace unos días.

De acuerdo con información de El Tiempo, el Inpec no ha informado los sitios exactos donde fueron reubicados.

La razón detrás del traslado de los tres presos se debe a una declaración del presidente Gustavo Petro, en la noche del lunes, en medio de un consejo de ministros, donde habló de todo.

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“Y yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec, muchas. Incluido el plan que tienen de concentrar unos bandidos, creo que en La Picota, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor guajiro este, ‘Kiko’ Gómez, y el otro, Marquitos le dicen, para ver si pueden destruir la imagen del Presidente. Y lo están permitiendo, señor ministro de Justicia”, aseguró Petro.

Fuentes del Inpec, citadas por El Tiempo, confirmaron: “El presidente habló sobre ellos. En la mañana de hoy se hizo toda la gestión documental y ya empezó el traslado de estos señores. Por seguridad, no se puede decir a qué cárcel serán movidos hasta que estén en el punto porque en este momento están en desplazamiento”.

La misma fuente oficial agregó que “por ahora no se va a revelar a qué cárceles están siendo trasladados” y que “ya estaban perfilados por temas de indisciplina”.

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Los movimientos, recoge ese medio, se dieron también en medio de unos operativos adelantados en esa prisión que involucran a otros presos. Se trata de los hermanos Pablo Felipe (alias Black Jack) y Santiago Prada Moriones, capturados en Ibiza.

“Fueron trasladados de celdas y es posible que también sean movidos”, le dijeron las fuentes a El Tiempo.

El Inpec indaga una nueva parranda vallenata en esa prisión donde los protagonistas habrían sido los hermanos Prada Moriones.

“A los hermanos Prada les encontraron elementos prohibidos, incluido trago. No hubo tal fiesta. Lo que hubo fue un operativo que se desplegó en varias cárceles del país, después de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí. La orden es que cualquier interno que sea encontrado cometiendo delitos o con elementos prohibidos, será movido”, le contaron las fuentes a El Tiempo.

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