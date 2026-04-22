Pese a que la alcaldía ordenó cancelarlo, en la BPP hicieron evento de libro sobre el M-19, ¿qué dijo Federico Gutiérrez?

“El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”, escribió Gutiérrez. El mandatario argumentó que el evento tenía “un carácter evidentemente político” y que “en Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”.

El lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política , del sociólogo Jaime Rafael Nieto López, se llevó a cabo el martes a las 5:00 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín , pese a que el alcalde Federico Gutiérrez había ordenado su cancelación once minutos antes a través de su cuenta en X .

Ante una consulta de EL COLOMBIANO, desde la Biblioteca Pública Piloto confirmaron que el evento sí se llevó a cabo. Sin embargo, al cierre de esta nota desde la institución no dieron una explicación de fondo sobre por qué no se acató la orden del alcalde.

Pese a ambos pronunciamientos, decenas de personas se reunieron en la institución para participar en el lanzamiento, según registran fotografías y videos publicados en redes sociales.

La Biblioteca Pública Piloto también emitió un comunicado señalando que, “teniendo en cuenta el contenido proselitista del libro”, el acto “no cuenta con autorización para ser realizado y ha sido cancelado”.

Tras el episodio, Gutiérrez rechazó que su decisión fuera un acto de censura y la enmarcó en una obligación administrativa. “Este era un evento abiertamente con fines políticos. Yo como alcalde tengo la obligación de hacer cumplir la ley de garantías. En ningún espacio público de la ciudad, que sea 100% público, se pueden realizar este tipo de eventos”, afirmó en entrevista con la emisora Blu Radio.

El mandatario señaló que la carátula del libro, que muestra al actual presidente Petro, y la información recibida sobre el uso del espacio para impulsar candidaturas políticas confirmaban la naturaleza del acto. “Eso no es cultura, eso es usar lo público para imponer una narrativa política”, dijo.

Gutiérrez también fue enfático sobre el M-19: “A mí nadie me saca de la cabeza que el M-19 fue un grupo terrorista que secuestró, asesinó y que le hizo daño a Colombia, que es responsable del holocausto del Palacio de Justicia”.

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Finalmente, el alcalde criticó lo que llamó una tendencia a romantizar la violencia ante generaciones que no vivieron esa época.

La decisión desató un enfrentamiento público con el presidente Gustavo Petro, quien reaccionó en su cuenta de X. Gutiérrez se limitó a responderle: “Yo en mi vida he empuñado un arma ni la empuñaré en contra de nadie, pero esta gente, que fueron los que empuñaron las armas, hoy posan básicamente como los adalides de la verdad”.

Sobre el libro, se sabe que es una investigación editada por el sello Desde Abajo. Su autor, Jaime Rafael Nieto López, es sociólogo, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y doctor en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía de la Universidad Pablo de Olavide. La publicación analiza la trayectoria política del M-19 entre los años setenta y noventa.