Nubank estrena CEO regional y acelera su crecimiento tras obtener licencia bancaria en México, ¿quién es?

Nubank, la entidad financiera digital fundada por el colombiano David Vélez, anunció una reorganización en su estructura directiva para América Latina, en un momento clave para su expansión regional. La compañía designó a Livia Chanes como nueva CEO para la región, un movimiento que coincide con la autorización regulatoria para que Nu México inicie operaciones como banco, un mercado donde ya reúne 15 millones de clientes. Con este cambio, Chanes mantendrá también su cargo como CEO de Nubank Brasil y asumirá la supervisión de las operaciones en México y Colombia. En adelante, Armando Herrera, director general de Nu México, y Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, reportarán directamente a la ejecutiva, aunque ambas filiales conservarán autonomía en la toma de decisiones. “El anuncio se produce en el momento en que la compañía supera los 135 millones de clientes a nivel global y recibe autorización para operar como banco en México, donde se consolidará como el mayor banco digital del país”, señaló la entidad. Le puede interesar: Nubank adquiere derechos para rebautizar el estadio del Palmeiras: estos son los posibles nombres

México se convierte en la gran apuesta de crecimiento para Nubank

La reorganización de la alta dirección llega luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizara a Nu México a iniciar operaciones bancarias, un proceso que también contó con la supervisión del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La transición desde su figura actual de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) deberá completarse en un plazo de 30 días naturales. Durante ese periodo, la compañía aseguró que los clientes no tendrán cambios en sus productos, servicios o experiencia de uso. Una vez finalice el proceso, Nu se convertirá en el mayor banco digital de México. Actualmente, la entidad atiende a 15 millones de usuarios, equivalentes a cerca del 15 % de la población adulta del país, y suma alrededor de 12.000 nuevos clientes cada día. México fue el primer mercado internacional de Nubank, al que ingresó en 2019. Desde entonces, la compañía ha logrado presencia en el 98% de los municipios mexicanos, mientras que el 54 % de sus clientes obtuvo con Nu su primera tarjeta de crédito, reflejando el enfoque de la empresa en inclusión financiera. La operación mexicana alcanzó además el punto de equilibrio durante el primer trimestre de 2026 y supera los US$5.900 millones en depósitos. Como parte de su estrategia de crecimiento, Nubank proyecta invertir US$4.200 millones en ese país hasta 2030. Lea más: Nubank rompe récord: supera los US$5.000 millones en ingresos trimestrales

Colombia seguirá bajo el liderazgo de Marcela Torres

Aunque la nueva estructura concentra el liderazgo regional en Livia Chanes, Nubank confirmó que las operaciones locales mantendrán independencia para ejecutar sus estrategias comerciales. En Colombia, Marcela Torres continuará al frente del negocio, que este año cumplió cinco años de operación. La filial ya alcanza cinco millones de clientes, tiene presencia en los 32 departamentos del país, administra más de $11 billones en depósitos y prevé inversiones por US$130 millones durante 2026. Según la compañía, la creación de una dirección regional busca acelerar la transferencia de productos, innovación y mejores prácticas desarrolladas en Brasil hacia los demás mercados latinoamericanos. “Mi compromiso es garantizar que México y Colombia se beneficien de todo lo que hemos construido en Brasil. Este intercambio acelera la innovación en todas las direcciones”, afirmó Chanes tras asumir el nuevo cargo. Conozca también: Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000 Por su parte, David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, aseguró que la decisión responde a la madurez alcanzada por la operación regional. “Unificar la región bajo el liderazgo de Livia es un paso natural. Las mismas barreras que limitaron la inclusión financiera en Brasil todavía persisten en toda América Latina. Ahora tenemos las herramientas, el equipo y el historial necesarios para superarlas con mayor rapidez”, señaló. Actualmente, Brasil continúa siendo el principal mercado de Nubank con 115 millones de clientes, seguido por México y Colombia. En conjunto, la entidad estima que cerca de 37 millones de personas ingresaron por primera vez al sistema financiero formal a través de su plataforma en América Latina: 31,5 millones en Brasil, 4,7 millones en México y cerca de un millón en Colombia.

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