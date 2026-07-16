Nubank estrena CEO regional y acelera su crecimiento tras obtener licencia bancaria en México, ¿quién es?

Nubank, la entidad financiera digital fundada por el colombiano David Vélez, anunció una reorganización en su estructura directiva para América Latina, en un momento clave para su expansión regional. La compañía designó a Livia Chanes como nueva CEO para la región, un movimiento que coincide con la autorización regulatoria para que Nu México inicie operaciones como banco, un mercado donde ya reúne 15 millones de clientes.
Con este cambio, Chanes mantendrá también su cargo como CEO de Nubank Brasil y asumirá la supervisión de las operaciones en México y Colombia.
En adelante, Armando Herrera, director general de Nu México, y Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, reportarán directamente a la ejecutiva, aunque ambas filiales conservarán autonomía en la toma de decisiones.
“El anuncio se produce en el momento en que la compañía supera los 135 millones de clientes a nivel global y recibe autorización para operar como banco en México, donde se consolidará como el mayor banco digital del país”, señaló la entidad.
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