Nubank adquiere derechos para rebautizar el estadio del Palmeiras: estos son los posibles nombres

Nubank anunció la adquisición de los derechos de denominación del estadio de uno de los equipos más importantes de Suramérica: el Palmeiras, donde hoy juega una de las figuras de la Selección Colombia, Jhon Arias.
La holding financiera comunicó que se trata de una alianza de largo plazo con WTorre, empresa administradora del estadio Allianz Parque (antiguo Estadio Palestra Itália) y que ahora tendrá un nuevo nombre.
El paisa David Vélez, fundador de Nubank, sigue consolidando su plan de expansión internacional. Hay que recordar que hace un mes anunció otra alianza histórica con el Inter Miami CF, el equipo liderado por Lionel Messi, para obtener los derechos del nombre de su estadio, que ahora es el Nu Stadium.
Entérese: “Veo a un país con un potencial extraordinario que está esperando a ser liberado”: David Vélez, CEO de Nubank
Asimismo, en enero se convirtió en socio oficial del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1, fortaleciendo su presencia en escenarios globales de alto impacto.