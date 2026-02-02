¡El tren vuelve a pitar en Colombia! Arrancan las primeras obras clave de la línea férrea La Dorada–Chiriguaná

El 2026 ha arrancado con el pie derecho para la infraestructura nacional. La Concesión Línea Férrea Central confirmó que el ambicioso proyecto de Asociación Público-Privada (APP) La Dorada–Chiriguaná ha entrado en una etapa decisiva con el inicio de obras prioritarias.
Tras iniciar formalmente en agosto de 2025, este año se traduce en obras contínuas en los departamentos que comprenden este proyecto como Santander y Antioquia.
Este corredor no es cualquier vía, son 522 kilómetros que conectan el corazón productivo de Colombia (La Dorada, Caldas) con la puerta del Caribe (Chiriguaná, Cesar).
Con una inversión de $3,4 billones, se consolida como la columna vertebral del transporte intermodal en el país.
