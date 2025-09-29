El renacer del tren: corredor férreo La Dorada–Chiriguaná triplicó el transporte de carga en 2025

El corredor férreo La Dorada–Chiriguaná se consolida como columna vertebral de la reactivación ferroviaria en Colombia. Entre enero y septiembre de este año movilizó 796.000 toneladas de carga, cifra que triplicó el volumen transportado en todo 2024. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), este resultado refleja la confianza de los generadores de carga y los avances en mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura férrea, además de la proyección de obras constructivas que se desarrollarán en los próximos meses. Puede leer: Contruir un ferrocarril para conectar el Atlántico y el Pacífico: el ambicioso plan de Brasil y China

Inversión y fortalecimiento del modo férreo en Colombia

En los últimos tres años, la ANI destinó más de $118.000 millones para el mantenimiento, conservación y mejoramiento de este corredor y su material rodante. Adicionalmente, se adjudicó una Asociación Público Privada (APP) por $3,39 billones (a precios de referencia), que contempla la construcción, rehabilitación y operación de los 526 kilómetros del corredor. También se han destinado $560.000 millones para los cuatro corredores férreos actualmente en operación, un incremento del 68% en recursos frente a años anteriores. "Hace unos meses adjudicamos la primera APP férrea de Colombia y hoy celebramos que el corredor incremente las toneladas movilizadas y se convierta en una alternativa que reduzca costos logísticos y beneficie a los consumidores", señaló Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI.

Concesión de la primera APP férrea de Colombia en el corredor La Dorada – Chiriguaná