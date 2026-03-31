Nuevo choque por IA y derechos de autor: editorial alemana demanda a OpenAI

La editorial británico-estadounidense Penguin Random House anunció el martes haber presentado una demanda en Alemania contra OpenAI, acusando a su herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT, de haber infringido los derechos de autor de libros infantiles alemanes.
Se trata de la serie “Der kleine Drache Kokosnuss”, la historia de un dragón llamado Coco que no sabe volar, del ilustrador alemán Ingo Siegner. La demanda fue presentada ante el tribunal regional de Múnich contra OpenAI Ireland Limited, proveedor de ChatGPT, según un comunicado de esta editorial, propiedad del gigante alemán de medios Bertelsmann.
Con “simples solicitudes”, el chatbot “reproduce de manera reconocible” contenidos protegidos por derechos de autor de Siegner y genera ilustraciones del dragón “que se parecen notablemente al original”, denuncia la empresa.
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