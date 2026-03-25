RTVC negó casos de acoso sexual en el canal, pero mantiene su silencio ante denuncias contra Hollman Morris

En medio de lo que ha desatado las denuncias de varias mujeres periodistas por presunto acoso sexual en el ejercicio de su profesión, medios que han estado en la conversación como RTVC han salido a desmentir la existencia de estos casos en su entorno.
A través de un comunicado, el sistema de medios públicos informó que “no existe ninguna denuncia formal por acoso sexual que involucre a funcionarios, contratistas o colaboradores”.
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A su vez, el canal manifestó que desde el 2022 “implementó un protocolo integral para la prevención, atención y sanción de casos de acoso sexual en el ámbito laboral, en cumplimiento de la normativa vigente y con el propósito de garantizar entornos de trabajo seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de violencia” y agregó que “como Sistema de Medios Públicos, no tolera ninguna forma de violencia de género”.