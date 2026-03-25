RTVC negó casos de acoso sexual en el canal, pero mantiene su silencio ante denuncias contra Hollman Morris

En medio de lo que ha desatado las denuncias de varias mujeres periodistas por presunto acoso sexual en el ejercicio de su profesión, medios que han estado en la conversación como RTVC han salido a desmentir la existencia de estos casos en su entorno. A través de un comunicado, el sistema de medios públicos informó que “no existe ninguna denuncia formal por acoso sexual que involucre a funcionarios, contratistas o colaboradores”. Lea también: El “MeToo” colombiano ya hace rodar cabezas en TV: Fiscalía investiga A su vez, el canal manifestó que desde el 2022 “implementó un protocolo integral para la prevención, atención y sanción de casos de acoso sexual en el ámbito laboral, en cumplimiento de la normativa vigente y con el propósito de garantizar entornos de trabajo seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de violencia” y agregó que “como Sistema de Medios Públicos, no tolera ninguna forma de violencia de género”.

Y es que Hollman Morris, gerente de RTVC, ha estado en la conversación de algunas mujeres periodistas que piden su salida de la dirección del sistema de medios públicos debido a los procesos legales que enfrenta en su contra.

Este reclamo se remonta al año 2019 cuando la integrante de su equipo de prensa, Lina Castillo, denunció a Morris cuando él se desempeñaba como concejal de Bogotá.

Según la versión de Castillo, el ahora gerente de RTVC le habría hecho comentarios de connotación sexual sobre su forma de vestir, además de haberle pedido que se sentara a su lado para luego tomarla de las piernas sin su consentimiento.

En este proceso legal, la denunciante se convirtió en denunciada años después, pues Morris decidió acusarla de injuria y calumnia, asegurando que la querella de la comunicadora es falsa y busca afectar el buen nombre del funcionario.

Además de ese giro en el caso, Morris es señalado por un colectivo de periodistas y abogadas de tener una estrategia de intimidación en contra de quienes lo denuncian.

Esta estrategia consiste no sólo en demandar a la presunta víctima por injuria y calumnia sino que a las audiencias, el gerente Morris ingresa con camarógrafos de RTVC como una forma de intimidación, pues estos tenían la tarea de grabar a las mujeres denunciantes.

Además, cuando las audiencias son virtuales, el funcionario ingresa a las mismas usando el logo de RTVC de fondo, algo innecesario e intimidatorio.

Por ahora, aparte de una decena de periodistas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también ha anunciado que acompañará las denuncias contra trabajadores de Caracol Televisión y las denuncias en contra de Morris.

La defensora ha señalado que estos hechos no son aislados sino un reflejo de “una práctica normalizada” e insistió en que no es sólo sancionar a los responsables directos sino revisar el papel de las organizaciones que minimizan, encubren o deslegitiman las denuncias.

También, este miércoles, las representantes a la Cámara de la bancada del Pacto Histórico han hecho un llamado para que Hollman Morris sea separado del cargo mientras avanzan las investigaciones en contra del funcionario.

“En RTVC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías. Sin embargo, los señalamientos por acoso sexual frente a Holman Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad” afirmó María Fernanda Carrascal, una de las congresistas que lideró el llamado para que Morris deje el cargo como gerente del sistema de medios públicos. Siga leyendo: Periodistas lanzan canal confidencial para denunciar casos de acoso sexual en los medios Bloque de preguntas y respuestas