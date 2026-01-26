El oro logra por primera vez los 5.000 dólares por onza; ¿por qué es el refugio del mundo?

El mercado de metales preciosos vivió un hito este lunes 26 de enero cuando el precio de la onza de oro llegó a 5.109,73 dólares, una cota jamás vista para este metal considerado tradicionalmente como el activo refugio por excelencia.
Esa cifra no solo traspasa la histórica barrera de los 5.000 dólares por onza, sino que también reafirma la intensidad de la carrera que ha llevado al oro a duplicar su valor en apenas dos años.
