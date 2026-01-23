Precio del dólar se sigue desplomando: este viernes se llegó a negociar en $3.590, ¿bajará más?

En el último año el dólar cayó 639,8 pesos. Un dato que da cuenta de la caída sostenida y el fortalecimiento del peso colombiano, que sería la moneda emergente más revaluada en lo corrido de 2026.
Lo cierto es que comprar dólares hoy en Colombia es un 15% más barato que hace un año. Este 23 de enero la moneda gringa consolidó su tendencia a la baja y llegó a los $3.638,16, mientras que en igual fecha del año pasado su cotización era de $4.278,01, según registros del Banco de la República.
En la negociación de la jornada, la divisa se aproximó al piso de los $3.600, un nivel que abre espacio para una eventual búsqueda de los $3.590 (precio mínimo de negociación), un valor que no se veía desde abril de 2021.