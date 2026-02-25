Estados Unidos anunció la reanudación de la venta de petróleo a Cuba, pero con condiciones, ¿fin del bloqueo a hidrocarburos?

Estados Unidos autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado, anunció este miércoles el Departamento del Tesoro. “El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP” indica la nota explicativa del Departamento del Tesoro. Lea aquí: El lío que se armó por el buque Ocean Mariner, que interceptó EE. UU. con combustible cargado en Colombia Tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, Washington anunció sanciones para los países o empresas que quisieran exportar petróleo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica. El régimen castrista, ya inmerso en una grave crisis económica, anunció que estaba dispuesto a negociar, y paralelamente flexibilizó las medidas internas para importar petróleo.

Por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio estadounidenses aclaran ahora, ante las preguntas de “potenciales exportadores”, qué condiciones se permiten. “Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias”, explica el texto.

Siga leyendo: ¿EE. UU. intentará el “Venezuela 2.0”? Revelan conversaciones secretas con el círculo de Castro en Cuba Estados Unidos ya empleó una fórmula novedosa hace unas semanas, cuando anunció ayuda humanitaria de urgencia, como medicamentos y alimentos, en respuesta a la destrucción causada por el huracán Melissa. El Departamento de Estado anunció millones de dólares en ayuda al pueblo cubano, pero a través de la Iglesia católica.

“Los exportadores y reexportadores tienen la responsabilidad de revisar las actuales guías del Departamento de Comercio”, previene la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Esta nota aclara que el petróleo y el gas saldrá de Estados Unidos, aunque el origen inicial sea Venezuela. El presidente Donald Trump advirtió tras el golpe inflingido a Caracas que iba a controlar el destino del crudo venezolano. Le puede interesar: Cuba abre la puerta al diálogo con Estados Unidos, pero pone una condición: que sea “sin presiones” Ese petróleo, explicó, iba a ser vendido en el mercado a precios internacionales, y las empresas estadounidenses tenían prioridad. Trump aseguró inicialmente que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano iban a salir rumbo a Estados Unidos, y que los ingresos serían luego enviados a Caracas bajo estrictas condiciones.

El mandatario aseguró el martes, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que la cantidad de petróleo recibido del “nuevo amigo y socio” venezolano es en realidad de 80 millones de barriles.

Canadá enviará ayuda humanitaria a Cuba