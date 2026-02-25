x

Estados Unidos anunció la reanudación de la venta de petróleo a Cuba, pero con condiciones, ¿fin del bloqueo a hidrocarburos?

El gobierno de Donald Trump levantó la restricción de envío de combustible y gas a la isla, solo si este tiene como destino el sector privado. Antes, EE. UU. amenazó con aranceles al país o empresa que se atreviera a enviar petróleo a Cuba, cuya población está sumida en una crisis.

  • Tras la caída del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, la isla se quedó sin su principal proveedor de petróleo, lo que la sumió en una nueva crisis. FOTO: Getty
    Tras la caída del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, la isla se quedó sin su principal proveedor de petróleo, lo que la sumió en una nueva crisis. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Estados Unidos autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado, anunció este miércoles el Departamento del Tesoro.

“El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP” indica la nota explicativa del Departamento del Tesoro.

Lea aquí: El lío que se armó por el buque Ocean Mariner, que interceptó EE. UU. con combustible cargado en Colombia

Tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, Washington anunció sanciones para los países o empresas que quisieran exportar petróleo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica.

El régimen castrista, ya inmerso en una grave crisis económica, anunció que estaba dispuesto a negociar, y paralelamente flexibilizó las medidas internas para importar petróleo.

Por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustible por vías privadas.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio estadounidenses aclaran ahora, ante las preguntas de “potenciales exportadores”, qué condiciones se permiten.

“Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias”, explica el texto.

Siga leyendo: ¿EE. UU. intentará el “Venezuela 2.0”? Revelan conversaciones secretas con el círculo de Castro en Cuba

Estados Unidos ya empleó una fórmula novedosa hace unas semanas, cuando anunció ayuda humanitaria de urgencia, como medicamentos y alimentos, en respuesta a la destrucción causada por el huracán Melissa.

El Departamento de Estado anunció millones de dólares en ayuda al pueblo cubano, pero a través de la Iglesia católica.

“Los exportadores y reexportadores tienen la responsabilidad de revisar las actuales guías del Departamento de Comercio”, previene la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Esta nota aclara que el petróleo y el gas saldrá de Estados Unidos, aunque el origen inicial sea Venezuela.

El presidente Donald Trump advirtió tras el golpe inflingido a Caracas que iba a controlar el destino del crudo venezolano.

Le puede interesar: Cuba abre la puerta al diálogo con Estados Unidos, pero pone una condición: que sea “sin presiones”

Ese petróleo, explicó, iba a ser vendido en el mercado a precios internacionales, y las empresas estadounidenses tenían prioridad.

Trump aseguró inicialmente que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano iban a salir rumbo a Estados Unidos, y que los ingresos serían luego enviados a Caracas bajo estrictas condiciones.

El mandatario aseguró el martes, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que la cantidad de petróleo recibido del “nuevo amigo y socio” venezolano es en realidad de 80 millones de barriles.

Canadá enviará ayuda humanitaria a Cuba

En medio del bloqueo a los hidrocarburos con destino a Cuba, México fue de las pocas naciones que envió ayuda humanitaria, pero no petróleo, hacia la isla.

Este miércoles, al tiempo que el gobierno Trump anunciaba la reapertura del envío de petróleo, Canadá anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba por unos 5,8 millones de dólares, a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y de la Unicef, para garantizar que “llegue directamente al pueblo cubano”.

“Mientras el pueblo de Cuba enfrenta importantes dificultades, Canadá se mantiene solidaria y proporciona asistencia focalizada para atender las necesidades urgentes”, declaró la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

Lea más: Bajo la presión de Estados Unidos, Cuba decreta medidas de emergencia ante la crisis energética

