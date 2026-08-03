Contraloría alerta que deuda pública absorberá $118 billones del Presupuesto de 2027 y desplaza el crecimiento de la inversión

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 crecería hasta $575,7 billones, pero el mayor incremento del gasto no estará dirigido a nuevas inversiones o programas sociales, sino al pago de la deuda pública, que absorberá $118 billones, un aumento de 17,5% frente al año anterior. Mientras tanto, los recursos para inversión apenas crecerían 0,5%, según el análisis de la Contraloría General de la República.
El organismo de control advirtió que esta composición reduce el margen del Estado para impulsar el desarrollo económico y se suma a una brecha de financiación de $30,2 billones, por lo que pidió al Congreso asegurar que cada apropiación esté respaldada por ingresos ciertos durante la discusión del presupuesto.