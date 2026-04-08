Estos son los más de 18 países donde llega la carne colombiana y el gobierno Petro busca desestimular

En la última alocución, el presidente Gustavo Petro manifestó su intención de desestimular las exportaciones de carne colombiana, esto para bajar el precio y evitar un aumento en la inflación. Esta medida podría tener efectos en la balanza comercial, pues la ganadería colombiana lleva sus productos a mercados de América, Asia y África.

Para el jefe de Estado, la venta de carne al exterior ha elevado los precios domésticos de este producto, provocando así que se incremente la tasa de inflación de los alimentos.

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Justificando que la prioridad nacional debe ser el acceso a la carne, Petro reconoció aplicar esta medida a pesar de las afectaciones en la balanza comercial de Colombia que lleva sus productos cárnicos a diferentes lugares del mundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria en más de 18 países, además de mercados estratégicos como China y Costa de Marfil.

En cuanto a Europa y Asia, aparte del gigante asiático, la carne colombiana llega a Rusia, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Kirguistán, Kazajistán, Hong Kong, Vietnam y Japón.

También se exporta carne a países del Medio Oriente como Irak, Arabia Saudita, Jordania, Libia, Líbano y Emiratos Árabes Unidos. Angola, Egipto y Costa de Marfil son por su parte, los principales mercados en el continente africano.

Respecto a América, la carne colombiana llega a Venezuela, Chile, Perú, Curazao y El Salvador. Estados Unidos representa un mercado importante para la ganadería pero en relación a los productos lácteos.