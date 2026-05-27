Elecciones 2026: fecha límite para votar en el exterior, ver su puesto de votación y requisitos para colombianos

Desde el pasado lunes 25 de mayo comenzaron oficialmente las votaciones en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, en las que se elegirá al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030. A diferencia de lo que ocurrirá en territorio colombiano, donde la jornada electoral se desarrollará únicamente el domingo 31 de mayo, los colombianos residentes en otros países podrán acudir a las urnas durante toda la semana. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos habilitados para votar en el exterior tendrán plazo hasta el domingo 31 de mayo para ejercer su derecho al sufragio en los diferentes consulados y puestos autorizados alrededor del mundo.

En total, 1.414.661 colombianos están habilitados para votar fuera del país. De esa cifra, 777.343 son mujeres y 637.318 hombres. Para esta jornada fueron instaladas 1.489 mesas de votación entre el 25 y el 30 de mayo y 2.181 mesas para el domingo 31 de mayo en 253 puestos distribuidos en 67 países.

¿Cuáles son los horarios disponibles para votar en el exterior?

Las urnas estarán abiertas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., de acuerdo con el horario local de cada país. Lea más: ¿Qué pasa si no sale a votar? No deje que elijan por usted La Registraduría recordó que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía colombiana, ya sea la amarilla con hologramas o la versión digital, tanto física como en el dispositivo móvil. Documentos como el pasaporte, la contraseña o la libreta militar no serán aceptados para sufragar.

Además, únicamente podrán participar quienes hayan inscrito previamente su cédula o ya estuvieran registrados en el censo electoral del respectivo consulado. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación a través de la página oficial de la Registraduría, la aplicación ‘aVotar’ disponible en Google Play y App Store, o mediante el chatbot institucional habilitado por la entidad. Como parte de las medidas de transparencia para las elecciones de 2026, la Registraduría también puso en funcionamiento una herramienta de georreferenciación que permite ubicar los puestos de votación en Colombia y en el exterior, así como consultar direcciones exactas y mapas de los consulados habilitados para la jornada democrática. Entérese: Carlos Caicedo renunció a su candidatura presidencial y se adhiere a la campaña de Iván Cepeda

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