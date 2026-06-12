Consejera presidencial dice que no hay plata para cumplir con la prometida rebaja de precios en peajes del Eje Cafetero

La anunciada reducción de las tarifas de varios peajes de Autopistas del Café, que pasarían de $17.800 a $700 para algunos vehículos, se convirtió en una nueva fuente de controversia para el Gobierno Petro. Aunque la propuesta fue presentada en mayo como una respuesta a las protestas de comunidades del Eje Cafetero, declaraciones recientes de la Consejería Presidencial para las Regiones sembraron dudas sobre su viabilidad y sobre la posibilidad de que entre en vigor en el corto plazo.
La polémica comenzó luego de que Luz María Múnera Medina, consejera presidencial para las Regiones, reconociera que una eventual reducción de las tarifas solo podría hacerse efectiva cuando finalice la actual concesión de Autopistas del Café, en febrero de 2027, según información de Portafolio.
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La afirmación fue interpretada por sectores políticos y ciudadanos como un reconocimiento de que la rebaja anunciada por el Gobierno no podría implementarse de manera inmediata. Y cuestionaron de “irresponsables” los anuncios del Ejecutivo en plena época electoral.