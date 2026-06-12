Consejera presidencial dice que no hay plata para cumplir con la prometida rebaja de precios en peajes del Eje Cafetero

La anunciada reducción de las tarifas de varios peajes de Autopistas del Café, que pasarían de $17.800 a $700 para algunos vehículos, se convirtió en una nueva fuente de controversia para el Gobierno Petro. Aunque la propuesta fue presentada en mayo como una respuesta a las protestas de comunidades del Eje Cafetero, declaraciones recientes de la Consejería Presidencial para las Regiones sembraron dudas sobre su viabilidad y sobre la posibilidad de que entre en vigor en el corto plazo. La polémica comenzó luego de que Luz María Múnera Medina, consejera presidencial para las Regiones, reconociera que una eventual reducción de las tarifas solo podría hacerse efectiva cuando finalice la actual concesión de Autopistas del Café, en febrero de 2027, según información de Portafolio. Entérese: $29.400, el peaje más caro del país: así subieron las tarifas en 2026 La afirmación fue interpretada por sectores políticos y ciudadanos como un reconocimiento de que la rebaja anunciada por el Gobierno no podría implementarse de manera inmediata. Y cuestionaron de “irresponsables” los anuncios del Ejecutivo en plena época electoral.

La promesa

El pasado 20 de mayo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte anunciaron una propuesta de tarifas diferenciales para cinco peajes del corredor vial del Eje Cafetero: Tarapacá I, Tarapacá II, San Bernardo del Viento, Pavas y Circasia. La iniciativa surgió tras varias mesas de diálogo con comunidades y manifestantes que durante días bloquearon el corredor vial entre Manizales y Pereira para reclamar una reducción en los costos de los peajes.

La propuesta contempló que los vehículos de las categorías I y II pagaran apenas $700 por paso, mientras que la categoría III recibiría un descuento del 66% y las categorías IV a VII una reducción del 50%.

No hay plata para cumplir

La controversia aumentó cuando trascendieron declaraciones atribuidas a la consejera presidencial en las que se advertía que el beneficio no podría aplicarse en el corto plazo debido a limitaciones presupuestales y contractuales. Los curiosos fue que luego, la propia Consejería Presidencial para las Regiones ofreció por la información divulgada y aclaró que el Ministerio de Transporte sería el encargado de explicar oficialmente el estado del proceso. En el mismo pronunciamiento se reiteró que el Gobierno mantiene el compromiso de implementar tarifas diferenciales para los usuarios del área de influencia de los cinco peajes y señaló que existen recursos por hasta $21.000 millones en el patrimonio autónomo de la ANI para compensar el menor recaudo hasta febrero de 2027. Además, indicó que la resolución que establece las nuevas tarifas se encuentra publicada para observaciones ciudadanas entre el 9 y el 23 de junio.

La oposición cuestiona la viabilidad financiera

Uno de los críticos más fuertes de la propuesta ha sido Octavio Cardona León, representante a la Cámara, quien aseguró que la reducción planteada desde el Gobierno es financieramente inviable. Según el congresista, desde el inicio existían dudas sobre la posibilidad de disminuir una tarifa de $17.800 a $700 sin afectar la sostenibilidad económica de la concesión. “Desde el primer momento hemos dicho que es imposible financieramente”, afirmó Cardona durante una entrevista con EL COLOMBIANO. Le puede gustar: Petro propone acabar concesión de Autopistas del Café tras vencimiento del contrato en 2027 El representante argumentó que el corredor requiere cerca de $150.000 millones al año para su mantenimiento, atiende aproximadamente 13 millones de vehículos anuales y aún tiene pendientes inversiones adicionales relacionadas con dobles calzadas, retornos e infraestructura de acceso. Para Cardona, las declaraciones contradictorias evidencian que la propuesta fue presentada sin contar con una estructura financiera sólida. “La irresponsabilidad radicó en ofertar una rebaja de peajes que es técnica y financieramente inviable”, sostuvo.

¿Qué impacto tendría una rebaja de esta magnitud?

El debate también ha abierto interrogantes sobre el modelo de financiación de la infraestructura vial en Colombia. Según Cardona, una reducción tan drástica genera preguntas sobre cómo se sostendrían las operaciones del corredor y por qué una medida similar no podría aplicarse en otras regiones del país donde los peajes tienen tarifas cercanas o superiores a los $20.000. El congresista señaló que, si fuera posible operar una concesión con peajes de apenas $700, también se pondría en discusión la estructura tarifaria que históricamente han pagado millones de usuarios en otras carreteras del país.

¿Qué alternativas se plantean para los peajes del Eje Cafetero?