$29.400, el peaje más caro del país: así subieron las tarifas en 2026

Viajar por carretera en Colombia se puso más costoso. En seis departamentos, al menos 15 peajes ajustaron sus tarifas tras la actualización autorizada por el Gobierno.

Alzas de peajes en Colombia

Con base en el alza del IPC, que en 2025 cerró en 5,1%, los peajes que quedaron con los precios más altos en la Categoría I (Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla) fueron Cisneros, con una tarifa de $29.400; Pipiral, $29.100, y Machetá, con $27.326, respectivamente. Lea también: ¿Se podrá “vivir sabroso” con $2 millones de salario mínimo en 2026? A estos les siguen el peaje Aburrá en Antioquia, ($24.909), El Placer en Nariño ($20.915), y los de Boquerón I y II, los cuales están localizados en Cundinamarca, con una tarifa de $19.864 en ambos.

En Antioquia, además, la Gobernación anunció que para la Concesión Túnel Aburrá Oriente en la Categoría 1 los valores quedaron así: Túnel de Oriente: $26.300; Variante Palmas: $20.200; Santa Elena: $15.100. En el entre tanto, el peaje Vía Pajarito – San Pedro de los Milagros quedó con un valor de $12.900. Entérese: Sin dar detalles ni fechas, Petro dice que iniciará rebaja del precio de la gasolina Por parte de las compañías encargadas de las concesiones, Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana, señaló que el aumento de 5,1% es moderado e, incluso, “puede ser menor al incremento de costos que van a tener los concesionarios por cuenta de otros temas”. Lo anterior, teniendo en cuenta que tendrán que contratar nuevo personal y pagar a sus empleados el salario mínimo establecido para este año.

En cuanto al impacto que tendrán estos precios en los usuarios, Hidalgo aseguró que los particulares (quienes cancelan la tarifa de la Categoría I) tendrán más gastos a la hora de viajar. Sin embargo, “el golpe mayor sí queda sobre el sector de transporte de carga que, luego de asumir ese nuevo costo, deberá transferirlo a los productos y a los consumidores”. Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, indicó que, tanto los parámetros fijados por la ANI para el aumento de los precios, como el anuncio del Gobierno de eliminar siete peajes, “deben estar acordes con el propósito de abaratar los costos requeridos para el transporte de personas y de mercancía”.

Departamentos con más alza de peajes

Los dos departamentos que concentran la mayor parte de los peajes que ya subieron sus precios para 2026 fueron Cundinamarca y Antioquia.

En el caso del primero, además de Machetá y Boquerón I y II, también alzaron sus tarifas Naranjal ($17.026), Fusca y Andes ($14.294); y en el segundo, La Pintada ($23.900), Amagá ($20.600) y Puerto Berrío ($14.083) se sumaron a los peajes ya mencionados.

Los peajes que ya subieron

Pero la lista no termina, pues, antes del 16 de enero, otros 18 peajes también incrementaron sus tarifas en diferentes fechas. Destacan como los más encarecidos, Circasia ($21.200), Copacabana ($18.500) y Taparacá 1 y 2 (ambos con una tarifa de $17.800 para Categoría I). Los menos costosos son Albarracín y Tuta, con un precio de $12.400 y Turbaco, con $5.800.

Las polémicas

A la par que suben los precios de los peajes, crecen también las polémicas entre concesionarias y Gobierno Nacional. Es el caso de Autopistas del Café, que aseguró que el contrato sigue vigente hasta 2027, con un cumplimiento del 100% de las obligaciones y una calificación de la interventoría superior a la exigida, tras los rumores sobre una supuesta reversión de la concesión por parte de la ANI.

La concesión vial del Café aclaró que, a la fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la ANI, entidad concedente del proyecto, que indique una intención de terminar de manera anticipada el contrato de concesión, como se ha señalado en algunos medios de comunicación y redes sociales. Mientras tanto, en la Costa, tras la reversión del proyecto Autopistas del Caribe y el desmonte de las casetas de peaje, crecen las denuncias en el sentido de que la delincuencia se tomó estos espacios para adelantar retenes ilegales y cobrar hasta $30.000.

