Petro propone acabar concesión de Autopistas del Café tras vencimiento del contrato en 2027

La polémica alrededor de las Autopistas del Café continúa creciendo luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera poner fin a la concesión del corredor vial una vez finalice el contrato actual en 2027. El anuncio se produce en medio de protestas y bloqueos en varios peajes del Eje Cafetero, donde comunidades rechazan tanto los cobros como la posibilidad de extender el modelo concesionado mediante un nuevo proyecto vial.
A través de un pronunciamiento, el mandatario aseguró que la concesión no debería continuar después de terminado el contrato y planteó que la infraestructura regrese a manos de la Nación.
“Mi propuesta es que ya no debe seguir la concesión de las Autopistas del Café después de terminado el contrato. La concesión revierte a la Nación y los peajes pueden cesar ahora comprando lo que queda de concesión que va hasta el 2027 o asumir los peajes con el presupuesto nacional hasta terminar contrato”, afirmó Petro.