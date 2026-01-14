Así es la peste que tiene en alerta a la porcicultura colombiana

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reiteró el llamado urgente a los viajeros que ingresan al país desde España e Italia, o que hayan tenido contacto reciente con explotaciones porcinas, para extremar las medidas de bioseguridad. La autoridad sanitaria prohibió el ingreso de productos porcinos procedentes de ese país y exige la notificación sanitaria obligatoria a quienes hayan visitado granjas porcinas en el exterior. El objetivo es proteger el estatus de Colombia como país libre de peste porcina africana y salvaguardar una actividad que sostiene cientos de miles de empleos y la economía rural del país.

En ese contexto, EL COLOMBIANO dialogó con Mario Eduardo Peña, vicepresidente técnico de Porkcolombia, quien explicó los alcances de la medida adoptada por la autoridad sanitaria y los potenciales riesgos de este mal.

¿Qué se busca con la medida adoptada por el ICA frente a los productos porcinos provenientes de España?

“Lo primero es aclarar qué es lo que normalmente se importa desde España. A Colombia llegan principalmente productos procesados, como jamones curados, chorizos y otros embutidos. La resolución expedida por el ICA a comienzos de diciembre es una norma sanitaria cuyo objetivo es proteger al país, teniendo en cuenta que España observa focos de peste porcina africana.

Se trata de una enfermedad que nunca ha estado presente en Colombia ni en América continental desde que fue erradicada en Brasil en la década de 1970”.

¿Por qué esta resolución es tan relevante para Colombia?

“La peste porcina africana reapareció en 2022 en la isla La Española, específicamente en República Dominicana, asociada al ingreso de productos contaminados provenientes de Europa. En Colombia la enfermedad jamás ha estado presente, y como país miembro de la Comunidad Andina debemos cumplir una normativa sanitaria supranacional específica para esta enfermedad. La resolución del ICA suspende la emisión de certificados sanitarios de importación para productos porcinos de riesgo procedentes de España”.

¿Cuánto tiempo estará vigente esta restricción?

“La norma seguirá vigente hasta que la Organización Mundial de Sanidad Animal declare erradicada la enfermedad en España. Mientras eso no ocurra, la resolución se mantiene. En la práctica, restringe el ingreso de productos como jamones curados, salamis y otros embutidos, salvo que cumplan estrictamente con los requisitos sanitarios establecidos”.

¿En qué condiciones podrían ingresar algunos productos, como el jamón curado?

“El jamón puede ingresar únicamente si tiene más de seis meses de salado y curación, es decir, más de 180 días.

Además, debe contar con certificación de la autoridad sanitaria española que garantice que durante todo el proceso estuvo bajo vigilancia oficial y cumplió con los requisitos establecidos, en línea con la normativa andina y el código sanitario de la Organización Mundial de Sanidad Animal”.

¿Cómo recibe el gremio porcicultor esta decisión del ICA?

“Como gremio y como productores estábamos esperando esta norma. Era la respuesta que el ICA debía emitir tras la aparición de los focos de peste porcina africana en España. Vemos con muy buenos ojos que se ejerza control sobre la importación de estos productos, porque la principal vía de ingreso del virus a un país es a través de productos cárnicos contaminados. El ingreso de animales en pie desde países positivos está absolutamente prohibido, al igual que la carne fresca o deshuesada”.

¿Existe una vacuna contra la peste porcina africana?

“Desafortunadamente no existe una vacuna eficaz y segura. Se han hecho intentos, especialmente en el sudeste asiático, como en Vietnam, pero el virus es muy complejo. Las vacunas experimentales han presentado problemas de reversión a la virulencia, es decir, han causado la enfermedad. Por ahora, la única forma de erradicación es el sacrificio sanitario de los animales enfermos y de sus contactos, así como la eliminación de los cadáveres”.

¿La enfermedad representa un riesgo para la salud humana?

“No. La peste porcina africana no afecta al ser humano. Sin embargo, es altamente contagiosa y mortal para los cerdos.

La eliminación de los animales sacrificados no se hace por riesgo al consumo humano, sino para evitar que la carne o los productos derivados se conviertan en un vehículo de diseminación del virus hacia otros territorios”.

El ICA advierte sobre posibles pérdidas millonarias y un fuerte impacto en el empleo. ¿Estas cifras son realistas?

“Las cifras de pérdidas económicas habría que revisarlas con mayor detalle, especialmente considerando el crecimiento productivo de los últimos años. En cuanto al empleo, la industria porcina en Colombia genera alrededor de 262.000 empleos. Si el virus llegara al país, el impacto sería devastador. China, por ejemplo, perdió cerca del 50% de su censo porcino tras el brote de 2019, con enormes consecuencias productivas y económicas”.

¿Todo indica que esta restricción se mantendrá por un periodo prolongado?

“Seguramente sí. España reportó en su último informe más de 15 focos y más de 60 animales positivos, principalmente en jabalíes. Aunque no se ha propagado a la producción comercial, la presencia del virus obliga a extremar las medidas y a mantener las restricciones mientras la situación no cambie”.

Más allá de la peste porcina africana, ¿con qué retos sanitarios arranca el sector este año?

“Uno de los principales desafíos es el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino.