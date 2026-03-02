x

Viajero argentino que recorría Latinoamérica denunció entre lágrimas el robo de su mochila en Bogotá: “Perdí todo”

Augusto Cardinale no creía que su paso por Colombia le traería un sinsabor tras ser víctima de un hurto en Bogotá. El joven contó su historia en un video de Instagram y el apoyo no se hizo esperar. Esto fue lo que ocurrió.

  • Augusto Cardinale fue víctima de un robo mientras transitaba en su bicicleta por Bogotá. FOTOS: Capturas de pantalla.
    Augusto Cardinale fue víctima de un robo mientras transitaba en su bicicleta por Bogotá. FOTOS: Capturas de pantalla.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un nuevo incidente de seguridad que involucra a un joven argentino identificado como Augusto Cardinale, ocurrió en Colombia. El extranjero denunció a través de su cuenta de Instagram haber sido víctima de un hurto a mano armada en el país.

Lea también: Diego Guauque denunció robo a plena luz del día en restaurante de Bogotá: “Nos encañonó”

Entre lágrimas, el extranjero contó que, mientras recorría Latinoamérica como parte de su proyecto de vida, el pasado 26 de febrero le quitaron un bolso (mochila) en el que llevaba su pasaporte, documentos de identidad, carné de vacunación, así como 800 dólares para ingresar a Panamá.

“Arranco a pedalear, boludo, pierdo la mochila, no sé dónde está. Me hice como diez kilómetros, no encuentro el pasaporte, DNI, el carné de vacunación, todo para entrar a Panamá. Los dólares, tenía como 700-800 dólares. Perdí todo, guacho, no sé dónde está. Y estoy hace como una hora así, todo feo”, expresó Cardinale en el video.

Entérese: Regresa el “paseo millonario” y crece el miedo en Colombia: “por favor, que no haya impunidad”

El joven explicó que en ese momento intentó pedir ayuda a transeúntes y a un policía, pero que todo fue en vano, pues aseguró haber percibido indiferencia y poca empatía frente a lo que acababa de ocurrirle en Bogotá.

“(...) Y la gente pasa y te mira... y nadie te pregunta si está todo bien. Frené a un policía para ver si podía denunciar, y el loco no me dio ni pelota ni información. Le dije que soy argentino, que perdí todo. Al loco le chupó un huevo y siguió caminando, amigo”, añadió el extranjero mientras trataba de tranquilizarse. “¿Cómo puede ser que haya tanta gente de mierda también?”

Augusto Cardinale escribió para contar que, por fortuna, se encuentra bien de salud y, tras la denuncia, ha recibido apoyo por parte de sus seguidores, pese a lo ocurrido durante su paso por Colombia.

Agregó que no está pasando hambre y que ya ha podido recuperar algunos objetos personales. “Hoy estoy mejor, sé que de a poco las cosas se van a solucionar, sin dudas este viaje me cambió la vida y esta va a ser una anécdota más”, expresó.

“Ya me encontraba mejor parado, tenía la denuncia hecha y encontré la manera de retirar dinero; de hambre no iba a morir. Para ese entonces había recibido tantos mensajes lindos y gente ofreciendo ayuda que olvidé lo mal que estaba”, concluyó.

Siga leyendo: Joven denunció que fue drogada y robada tras salir de bar en Bogotá el mismo día que secuestraron a Diana Ospina

