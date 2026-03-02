Viajero argentino que recorría Latinoamérica denunció entre lágrimas el robo de su mochila en Bogotá: “Perdí todo”

Un nuevo incidente de seguridad que involucra a un joven argentino identificado como Augusto Cardinale, ocurrió en Colombia. El extranjero denunció a través de su cuenta de Instagram haber sido víctima de un hurto a mano armada en el país.
Entre lágrimas, el extranjero contó que, mientras recorría Latinoamérica como parte de su proyecto de vida, el pasado 26 de febrero le quitaron un bolso (mochila) en el que llevaba su pasaporte, documentos de identidad, carné de vacunación, así como 800 dólares para ingresar a Panamá.