Las 10 empresas más grandes del país pagarían más de la cuarta parte de la emergencia económica

Con el Decreto 0150, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica por 30 días en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, con el objetivo de atender los efectos de la actual contingencia ambiental. El documento no precisa la cifra que se recaudará, pero el Ministerio de Hacienda ha proyectado unos $8 billones, para los cuales las 10 empresas más grandes del país estarían aportando entre $2.612 millones y hasta $1 billón.
EL COLOMBIANO realizó un ejercicio filtrando a las 10 primeras compañías con patrimonios líquidos en verde, según la lista más reciente de las 1.000 empresas más grandes de Colombia, que publica cada año la Superintendencia de Sociedades. Por esa razón, los patrimonios corporativos están a corte de 2024 (ver infografía).