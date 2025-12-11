Petro ordena a Ecopetrol bajar el precio del gas y pide a empresas no preferir el gas importado

En un contexto en el que Colombia cerrará 2025 atendiendo su demanda de gas con una mezcla de producción nacional, importaciones y volúmenes locales susceptibles a eventuales interrupciones, el presidente Gustavo Petro ordenó a Ecopetrol “reducir de manera significativa el precio del gas ininterrumpible” que produce la compañía.
El mandatario también pidió a las empresas industriales y a las comercializadoras de gas a priorizar el gas nacional frente al importado, aprovechando la reducción de precios que ordenó para Ecopetrol.
“Le pedimos a las empresas industriales y a las empresas de gas al servicio del usuario no preferir gas importado, sino gas de Ecopetrol a bajo precio. En los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”, escribió Petro en su cuenta de X.