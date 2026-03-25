“Se hace o el país se quiebra”: Petro advierte que sin nueva reforma tributaria no habrá más plata para las Fuerzas Militares

El presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje contundente durante el Consejo de Ministros realizado este martes en la Casa de Nariño: la nueva reforma tributaria es inaplazable. “Se hace o se hace o el país se quiebra”, afirmó, al vincular la urgencia de recaudar nuevos ingresos con la sostenibilidad de las finanzas públicas y el futuro de las Fuerzas Militares.
El jefe de Estado atribuyó la actual limitación de recursos al hundimiento de las dos leyes de financiamiento en el Congreso y a la suspensión de la primera emergencia económica. Según Petro, este escenario ha dejado al Gobierno sin el margen de maniobra necesario para ejecutar proyectos estratégicos, incluyendo la modernización de capacidades militares.
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En la sesión, el Ejecutivo abordó la situación de orden público y los detalles del siniestro aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo), evento que ha puesto de presente la necesidad de renovar los equipos de la Fuerza Pública.