“Se hace o el país se quiebra”: Petro advierte que sin nueva reforma tributaria no habrá más plata para las Fuerzas Militares

El presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje contundente durante el Consejo de Ministros realizado este martes en la Casa de Nariño: la nueva reforma tributaria es inaplazable. “Se hace o se hace o el país se quiebra”, afirmó, al vincular la urgencia de recaudar nuevos ingresos con la sostenibilidad de las finanzas públicas y el futuro de las Fuerzas Militares. El jefe de Estado atribuyó la actual limitación de recursos al hundimiento de las dos leyes de financiamiento en el Congreso y a la suspensión de la primera emergencia económica. Según Petro, este escenario ha dejado al Gobierno sin el margen de maniobra necesario para ejecutar proyectos estratégicos, incluyendo la modernización de capacidades militares. Puede leer: FAC contradice a Petro por llamar “chatarra” a avión accidentado en Putumayo: “podía volar 40 años más” En la sesión, el Ejecutivo abordó la situación de orden público y los detalles del siniestro aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo), evento que ha puesto de presente la necesidad de renovar los equipos de la Fuerza Pública.

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda anunció que el próximo 20 de julio del 2026 presentará ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley de reforma tributaria. Vea aquí: MinHacienda anuncia nuevas reformas tributarias tras freno a emergencia económica: “todo lo que podamos hacer, lo hacemos”

Faltan $3 billones para modernizar Fuerzas Militares y Policía en Colombia: Petro

En su intervención, el presidente explicó que se requieren $12 billones para modernizar el armamento de las Fuerzas Militares y de Policía, con el objetivo de fortalecer la defensa y la seguridad nacional. Indicó que ya se cuenta con cerca de $9 billones, pero que aún se necesitan $3 billones adicionales. Esta brecha, afirmó, responde a la negativa del Congreso de aprobar la ley de financiamiento, así como a la suspensión temporal del decreto de emergencia económica.

Críticas a la oposición y presión política

El jefe de Estado responsabilizó a sectores que se han opuesto a las reformas, especialmente a “los señores ricos”, por la reducción de ingresos fiscales. Le puede interesar: Entre emergencias económicas y plata de pensiones, Petro ha buscado casi $200 billones A su juicio, estas decisiones han debilitado la capacidad del Estado para responder a necesidades clave. Asimismo, advirtió sobre posibles consecuencias si no se aprueba la reforma. Señaló que, sin recursos suficientes, el país podría enfrentar riesgos institucionales y de seguridad.

Advertencia final: insistirá en la reforma tributaria