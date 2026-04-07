Procuraduría suspendió por 3 meses a agente interventora de EPS Capresoca: quejas aumentaron 144% y tutelas un 56%

La Procuraduría suspendió a la agente interventora de la EPS Capresoca, Betty Cecilia Anaya. Por ahora, es una medida provisional de tres meses que llega tras el deterioro en los servicios a los pacientes tras la intervención del gobierno Petro en octubre de 2024. Según el documento del Ministerio Público, las cifras después de esa medida son alarmantes: las PQRS aumentaron 144% y el número de tutelas aumentó 56%. De hecho, Capresoca EPS perdió 10,1 puntos en satisfacción al usuario en una encuesta de finales de 2025: obtuvo 54% contra los 64,1 % que había obtenido en 2024. Lea también: EPS intervenidas siguen con pérdidas billonarias y Nueva EPS lleva 2 años sin estados financieros En los antecedentes de la decisión, basada en una visita administrativa realizada el pasado 29 de enero, se dice que se evidenciaron “graves deficiencias”. Según el documento, estas están centradas en “(...) el incumplimiento de los fines objeto de la medida de intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, con grave afectación del derecho fundamental a la salud de los afiliados por el aumento en las barreras de acceso a los servicios de salud y al deterioro financiero de la EPS, que amenaza su propia estabilidad y la de todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

¿Qué otras medidas dicta el documento de la Procuraduría?

El documento de la Procuraduría también ordena a la Defensoría del Pueblo remitir una copia del informe generado acerca de la situación de Capresoca EPS. Esto, con respecto al manejo de recursos y acceso de la población al servicio y sistema de salud a su cargo. La Defensoría debe hacerlo en cinco días, contados a partir del recibo de la comunicación correspondiente. A su vez, a la Dirección de Apoyo Estratégico de Análisis de Datos (DAE) se le pidió otro informe para dar cuenta del registro del número de quejas recibidas entre octubre de 2024 hasta la fecha, tiempo de la intervención. Estas deben estar relacionadas con el presunto incumplimiento a fallos de tutela e “incidentes de desacato” relacionados con la EPS. Lea también: A los pacientes no les gusta la atención de las EPS intervenidas por Petro, confirma encuesta de satisfacción de MinSalud La Procuraduría hizo un llamado a más acciones procesales para que la investigación disciplinaria continúe. Y desde allí aclararon que no procede recurso jurídico alguno contra la medida.

Suspensión a agente interventor de Asmet Salud

A finales de marzo, la Procuraduría General de la Nación ya había tomado una decisión por la misma línea, pero en otra EPS: Asmet Salud. También suspendió provisionalmente, por tres meses, al agente especial interventor de esa entidad, Lain Eduardo López, por el presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a sus usuarios. La EPS, intervenida forzosamente por la Superintendencia de Salud desde mayo de 2023, tiene a su cargo el aseguramiento médico de más de 1,5 millones de afiliados, de los que el 96 % pertenece a las poblaciones más vulnerables del régimen subsidiado. Además, el organismo de control informó que trata de establecer las razones por las que, presuntamente, existe un importante deterioro de la sostenibilidad financiera de la entidad, en el aumento de la siniestralidad, de una contratación irregular y de los pasivos. A su vez, en una posible disminución del patrimonio, los activos, las condiciones tecnocientíficas y administrativas de la EPS. Según informó el ente de control, esta decisión obedece a las visitas preventivas realizadas por el ente de control para corroborar si las acciones de los servidores públicos, desde la medida de la Supersalud, presuntamente no contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud, sino, por el contrario, una presunta precaria e ineficiente atención para los afiliados.

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