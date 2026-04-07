Procuraduría suspendió por 3 meses a agente interventora de EPS Capresoca: quejas aumentaron 144% y tutelas un 56%

La Procuraduría suspendió a la agente interventora de la EPS Capresoca, Betty Cecilia Anaya. Por ahora, es una medida provisional de tres meses que llega tras el deterioro en los servicios a los pacientes tras la intervención del gobierno Petro en octubre de 2024.
Según el documento del Ministerio Público, las cifras después de esa medida son alarmantes: las PQRS aumentaron 144% y el número de tutelas aumentó 56%.
De hecho, Capresoca EPS perdió 10,1 puntos en satisfacción al usuario en una encuesta de finales de 2025: obtuvo 54% contra los 64,1 % que había obtenido en 2024.
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En los antecedentes de la decisión, basada en una visita administrativa realizada el pasado 29 de enero, se dice que se evidenciaron “graves deficiencias”.
Según el documento, estas están centradas en “(...) el incumplimiento de los fines objeto de la medida de intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, con grave afectación del derecho fundamental a la salud de los afiliados por el aumento en las barreras de acceso a los servicios de salud y al deterioro financiero de la EPS, que amenaza su propia estabilidad y la de todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.