Gobierno Petro creó un monopolio en la deuda colombiana: fondo de EE. UU. controla el 30%

Pimco, el gigante estadounidense de gestión de activos, paso de ser un inversionista extranjero más apostando por Colombia a convertirse en un actor relevante de la deuda del país. Con compras netas de $7 billones en Títulos de Tesorería (TES) solo en mayo, el fondo acumula un portafolio de $42,4 billones en deuda soberana colombiana y se convirtió en el mayor tenedor extranjero individual de papeles del Estado. Ahora mueve el mercado. Siga leyendo: Colombia deberá pagar $83,9 billones en intereses de su deuda pública en 2027

¿Un gigante gringo llegó para quedarse en Colombia?

La firma Pacific Investment Management Co. (Pimco), administrada desde 2016 por Emmanuel Roman y con casa matriz en la aseguradora alemana Allianz, lleva meses apostando de manera sistemática por la deuda local colombiana. Los cálculos de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá revelan la magnitud del fenómeno, por ejemplo, entre enero y mayo de este año, los extranjeros compraron TES en el mercado spot por $18,2 billones netos, descontando el efecto de los contratos TRS. De esa cifra, Pimco absorbió cerca de $18 billones. Ante esto, el economista senior del Banco de Bogotá, Alejandro Rojas, afirmó: “Se podría concluir que la noción de mayor apetito internacional por Colombia recae casi que de forma exclusiva en Pimco”.

Bloomberg confirmó los datos con cifras de la Contraloría General y reveló que Pimco realizó en mayo una inversión neta de US$2.000 millones en deuda local colombiana. Eso equivale a una posición que ya representa aproximadamente el 30% de los US$43.000 millones que los inversores extranjeros tienen en total en TES. Pramol Dhawan, director de gestión de carteras de mercados emergentes de Pimco, citado en Bloomberg, explicó esta apuesta al decir que “los mercados locales de Colombia ofrecen una combinación atractiva de rendimientos reales, una dinámica fiscal en mejora y un banco central que ha sabido sortear con credibilidad un entorno macroeconómico complejo”. En la firma, agregó Dhawan, “seguimos teniendo una visión positiva respecto a los activos colombianos como parte de una asignación diversificada en mercados emergentes”. Puede conocer: Gobierno absorbe uno de cada dos pesos del ahorro nacional y presiona la inversión privada, alertó informe de Bancolombia

La mega subasta de diciembre: cuando el Gobierno apostó a un solo comprador

La relación reciente entre Pimco y el Ministerio de Hacienda empezó en diciembre de 2025, cuando estalló una controversia cuando el Gobierno anunció la colocación de TES por $23 billones adjudicados a un único proponente, el comprador era Pimco. La operación se salió de los esquemas habituales del mercado, no hubo subasta abierta, no se reveló la identidad del comprador al momento del cierre y los términos se pactaron de forma directa entre el Ministerio y la firma estadounidense, con intermediarios especializados en crédito público. El Ministerio de Hacienda defendió la decisión con un argumento de costo de oportunidad, realizar la operación por subasta abierta habría movido el mercado en anticipación al flujo, encareciendo el financiamiento. “Nos cotizaron 70 puntos básicos de extra costo por un flujo equivalente a US$1 billón. Hacerlo por subasta hubiera sido más costoso”, señaló la cartera. Aun así, los números generaron alarma porque, mientras Colombia pactó esa emisión por encima del 13%, países como Chile y Perú financian su deuda alrededor del 6%, y México cerca del 7%, según el plazo. La diferencia expone el costo que el fisco colombiano pagará durante los próximos años por esos títulos. Analistas coinciden en que persisten preguntas sin respuesta: ¿por qué se optó por una colocación directa?, ¿desde cuándo se venía estructurando la relación con Pimco?, ¿cómo se administrará una deuda con tasas tan elevadas?

Entérese aquí: Las 5 alertas de cómo Colombia se endeuda al precio más caro en décadas Por otro lado, según Bloomberg, las apuestas de diciembre y la de mayo han sido, hasta ahora, rentables para Pimco. Tras la primera vuelta electoral, los activos colombianos repuntaron con fuerza. Es decir, la victoria del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella sobre el senador de izquierda Iván Cepeda, del movimiento político del presidente Gustavo Petro, sorprendió a los mercados y desató una valorización rápida de los papeles locales. Los bonos en pesos colombianos se convirtieron en la deuda local con mejor rendimiento de todo el universo de mercados emergentes en el último mes, con ganancias superiores al 11% para los tenedores. Los rendimientos de los bonos a diez años, los preferidos por los inversores internacionales, cayeron unos dos puntos y medio porcentuales desde el máximo alcanzado a mediados de mayo, y quedaron por debajo del 12%. Camilo Pérez, economista jefe del Banco de Bogotá, lo resumió así para Bloomberg: “Los inversores extranjeros se mostraron muy optimistas respecto a las elecciones desde principios de año”. Cabe aclarar que la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda, programada para este domingo 21 de junio, enfrenta dos modelos económicos opuestos. Cepeda propone ampliar programas de bienestar social y mantener la oposición gubernamental al fracking. De la Espriella apuesta por recortes fiscales, gasto más estricto y medidas para impulsar la inversión privada. Quien gane heredará una economía con crecimiento débil, déficit fiscal creciente e inflación en aceleración.

El doble filo: ¿qué pasa si Pimco vende?

La magnitud de la posición de Pimco es precisamente lo que genera el nuevo temor entre analistas. Con $42,4 billones en TES, cualquier decisión del fondo sobre su portafolio, liquidar una parte o reorientar su estrategia, generaría un impacto directo sobre la oferta de papeles en el mercado secundario y, por efecto dominó, sobre la tasa de cambio (dólar). El economista senior del Banco de Bogotá, Alejandro Rojas, aseguró que “Pimco se convirtió en jugador fundamental pues sus decisiones impactarán la oferta de TES en el mercado con su respectivo impacto colateral en tasa de cambio, si desea seguir su patrón de compras o, si por el contrario, desea liquidar”. El fondo también estuvo detrás de la primera mega subasta del año, realizada en mayo, que generó recursos al Ministerio de Hacienda por $11,8 billones entre la opción competitiva y la no competitiva. Eso refuerza la hipótesis de que Pimco no solo compra en el mercado secundario, sino que también participa activamente en las colocaciones primarias del Gobierno.

El mercado sigue comprando: las subastas de junio