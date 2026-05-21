El próximo gobierno deberá emitir más deuda sin importar quién gane en las elecciones: JP Morgan

El banco estadounidense JPMorgan advierte que las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional alcanzarán US$54.000 millones en 2026, equivalentes al 10% del PIB, y que existe una brecha de US$6.000 millones que el próximo presidente deberá cerrar con más emisión de deuda. Así lo dieron a conocer los analistas Juan Goldin y Diego Pereira, del banco JPMorgan, quienes publicaron este miércoles un informe en el que advierten que las necesidades de financiamiento del Tesoro colombiano este año solo tienen un referente histórico comparable: el período 1999-2002, cuando el país atravesó su peor recesión moderna. El Ministerio de Hacienda necesita conseguir recursos por aproximadamente US$54.000 millones en 2026, el equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las proyecciones del gobierno, recogidas en el Plan Financiero, no alcanzan para cubrir ese monto. El banco calcula una brecha de US$6.000 millones, el 0,7% del PIB, que el próximo gobierno deberá financiar con emisión adicional de bonos. “Consideramos que la próxima administración, independientemente del resultado, necesitará aumentar la emisión de deuda para cerrar el programa de financiamiento del año”, señalaron los analistas en el documento.

Necesidad de financiamiento del Gobierno nacional.

Por qué la brecha fiscal es tan grande en Colombia

El gasto primario real creció 2,1% entre enero y febrero frente al mismo período del año anterior, y se mantiene plano como porcentaje del PIB. Pero el banco advierte que el gasto comprometido, dinero ya aprobado y en proceso de ejecutarse, subió a 38,5% del total hasta abril, por encima del promedio histórico. Eso significa que una parte importante del gasto del año aún está por materializarse. La ejecución del presupuesto, sin contar el servicio de la deuda, llegó a 23,7% hasta abril. Ese porcentaje está por encima del promedio entre 2023 y 2025, que fue de 22,8%. La recaudación bruta real de la Dian cayó 2,2% interanual hasta marzo, lo que representa una pérdida de 0,26 puntos porcentuales del PIB. En términos desestacionalizados, el impulso de los últimos tres meses se mantiene negativo: pasó de un crecimiento de 2,0% en el cuarto trimestre de 2025 a una caída de 1,9%. El banco sí espera una mejora en el segundo trimestre, apoyada en la estacionalidad tributaria y en las recaudaciones del segundo decreto de emergencia económica. Sin embargo, el fallo de la Corte Constitucional que obliga al Ministerio de Hacienda a devolver los ingresos recaudados bajo el primer decreto añade un riesgo adicional a la baja. Colombia realizó en los últimos meses recompras de deuda en moneda local y en dólares por aproximadamente US$5.500 millones. Esa operación redujo el efectivo disponible para financiar el déficit, lo que mecánicamente eleva la cantidad de bonos que el gobierno tendrá que colocar en el mercado antes de que termine 2026. Lea más: Colombia se endeuda al 15%, la más cara desde el inicio del Gobierno Petro

El déficit primario, en camino de superar la meta del gobierno

El déficit primario de febrero llegó a 0,8% del PIB, prácticamente el mismo nivel del año anterior. Si se incluyen los pagos de intereses, el déficit nominal alcanzó 1,7% del PIB, 0,1 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2025. El proxy fiscal de JPMorgan estima que el déficit primario acumulado hasta abril fue de 0,9% del PIB, frente a 1,2% en el mismo período del año pasado. Para el cierre de 2026, el banco mantiene su proyección de déficit primario en 3,5% del PIB.