Recuperación del empleo, y no los subsidios del Gobierno, redujo la pobreza monetaria

Las más recientes cifras de pobreza monetaria publicadas por el Dane dejaron una de las radiografías más reveladoras sobre la evolución del poder adquisitivo de los colombianos.
Los datos muestran que durante el último año los hogares más vulnerables registraron incrementos de ingresos muy superiores a los observados entre la población de mayores recursos, pero no tuvo nada que ver con la política social del Gobierno Petro, de hecho, puede parecer paradójico, pero las cifras muestran que los subsidios restaron al ingreso de las personas más pobres.
Aunque los hogares de menores ingresos mejoraron significativamente su capacidad de compra, el principal motor de ese avance no fueron las ayudas estatales, sino una mejor dinámica del mercado laboral, es decir, muchas de esas personas superaron el desempleo o consiguieron mejores ingresos por ascensos o cambios de empleo.
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Para comprender el fenómeno, el Dane en su informe divide a la población en cinco grupos iguales de acuerdo con sus ingresos, conocidos como quintiles. El Quintil 1 reúne al 20% más pobre de la población, mientras que el Quintil 5 corresponde al 20% con mayores ingresos monetarios.
La medición presentada por la entidad evalúa la variación anual del ingreso real total per cápita, es decir, el crecimiento de los ingresos una vez descontado el efecto de la inflación. En otras palabras, refleja la ganancia efectiva en poder adquisitivo de los hogares.
Los resultados evidencian un crecimiento claramente favorable para los sectores más vulnerables. Los hogares del Quintil 1 registraron un aumento real de ingresos de 11,8%, mientras que los del Quintil 2 crecieron 10,4% y los del Quintil 3 avanzaron 10,3%.