Venta de pólizas de salud en Colombia marca récord en medio de la crisis de las EPS

La crisis financiera de las EPS en Colombia sería uno de los factores que está impulsando un crecimiento histórico en la adquisición de pólizas de salud en el país.
Ante esa incertidumbre, los ciudadanos tienen tres opciones: el 57% de las personas que buscan una alternativa al sistema público acude a la medicina prepagada, un 27% se acerca a una aseguradora y adquiere una póliza, y un 16% busca los conocidos planes complementarios de las EPS.
Cabe resaltar que el caso de los seguros de las pólizas es particular: se trata de un mercado atendido por alrededor de 19 compañías que ofrecen cerca de 30 productos diferentes y que son vigilados por la Superintendencia Financiera y no por la de Salud.
Solo para tener una idea, a julio de este año se contabilizan 503.000 pólizas, que ofrecen coberturas adicionales al sistema general de salud, incluyendo hospitalizaciones y procedimientos quirúrgicos. En total, cerca de 1,8 millones de colombianos cuentan con ese servicio.
Las primas emitidas (pago del usuario asegurado a las empresas) alcanzaron $2,8 billones, un 23% más en comparación con los $2,2 billones registrados en los mismos meses del año pasado. Es decir, las aseguradoras están generando más ingresos por ese producto.