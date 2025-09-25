El 58% de los motociclistas sigue sin Soat pese a descuento del 50%: Gobierno revisará las tarifas

La evasión del Soat por parte de los motociclistas en Colombia no mejora. La Superintendencia Financiera reveló que adelanta una revisión de las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Esto lo reveló en la Convención de Seguros 2025 que se celebra esta semana en las instalaciones del Hotel Hilton de Cartagena, organizado por el gremio de las aseguradoras, Fasecolda.
El propio superintendente César Ferrari sostuvo que “es posible que haya ajustes” en las tarifas, pero confesó que todavía es una decisión que sigue en estudio.
Y reconoció a pesar de la reducción de las tarifas, especialmente para los motociclistas, no se logró aumentar la cobertura.