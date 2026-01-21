Decreto del Gobierno sobre el ahorro pensional podría bajar la rentabilidad y aumentar el riesgo, alertan expertos

El borrador de decreto del Gobierno Nacional que busca limitar al 30% la proporción del ahorro pensional que puede invertirse en el exterior encendió las alertas en el sistema de fondos privados. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) advirtió que la medida podría tener efectos negativos de mediano y largo plazo sobre la rentabilidad del ahorro pensional.
La cuestión es que con esa medida se repatriarían alrededor de $100 billones que los fondos tienen, dando rendimientos en otros países para pagar las pensiones a los colombianos. Hoy más o menos el 48% de la plata de pensiones está invertida en el exterior.
La opinión de algunos expertos consultados por EL COLOMBIANO radica en que hay razones de fondo y relacionadas con asuntos ideológicos y con los problemas de caja del Gobierno Nacional para limitar dichas inversiones. Aquí le contamos.