A horas de elecciones, Mindefensa incautó $3.521 millones de posible compra de votos

Uno de los operativos fue llevado a cabo en una vía del departamento de Sucre, en donde fue detenido un vehículo con $275 millones.

    Estos operativos hacen parte de las acciones de las fuerzas armadas para las elecciones legislativas de este 8 de marzo. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó que las autoridades han incautado un total de $3.521 millones que estarían relacionados con una presunta compra y venta de votos en el marco de las elecciones legislativas previstas para este domingo. El anuncio se realizó este sábado 7 de marzo, como parte del balance de las acciones adelantadas para prevenir delitos electorales en distintas regiones del país.

Le puede interesar: Lacouture habría ayudado al senador Trujillo a sacar más de 20.000 votos en La Guajira en 2022.

De acuerdo con el funcionario, durante los operativos también se han efectuado 41 capturas vinculadas a posibles irregularidades en el proceso electoral. Entre estas detenciones, dos personas ya recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los demás implicados continúan siendo investigados por las autoridades judiciales.

Las incautaciones de dinero se registraron en varias ciudades del país, donde las autoridades detectaron movimientos sospechosos de grandes sumas en efectivo. En Bogotá, por ejemplo, se decomisaron $632 millones, caso en el que una persona permanece a la espera de la decisión judicial sobre su situación.

Otro de los hallazgos importantes se produjo en Montería, donde fueron encontrados $434 millones dentro de un vehículo particular. Por este hecho, dos personas están siendo investigadas por su posible relación con delitos que afectarían la transparencia del proceso electoral.

En Sucre se localizaron $275 millones en una camioneta, lo que derivó en la presentación de una persona ante un juez en audiencia judicial. Mientras tanto, en Puerto Triunfo las autoridades hallaron $243 millones en otro vehículo, caso en el que tres personas inicialmente retenidas fueron posteriormente liberadas.

El ministro Sánchez señaló en su cuenta de X (antiguo Twitter) que esa cantidad en Sucre era transportada en un vehículo que cubría la ruta Corozal–Ovejas, en medio de los controles operacionales. Allí, dijo, “los uniformados detectaron inconsistencias que permitieron ubicar el dinero y activar los procedimientos judiciales correspondientes”.

En ese hallazgo fueron capturadas dos personas por el delito de lavado de activos. “Este resultado hace parte del despliegue institucional que adelanta la Fuerza Pública para prevenir que recursos ilegales intenten interferir en la voluntad libre de los ciudadanos”, agregó Sánchez.

Finalmente, también se registraron decomisos en La Pintada, donde se encontraron $212 millones en una motocicleta particular y se realizaron dos capturas. A estos hechos se suma otro operativo en Apartadó, en la subregión de Urabá, donde fueron incautados $150 millones. El ministro Sánchez señaló que las investigaciones continúan con el fin de determinar si estos recursos estaban destinados a la comisión de delitos electorales.

Este domingo 8 de marzo más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

En estos comicios se renovará el Congreso de la República y se elegirán a tres candidatos presidenciales que irán a primera vuelta provenientes de la Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y la del Frente por la Vida.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

