¡Se abrió el suelo en Bogotá! Concurrida vía quedó cerrada por gigantesco hueco

Los habitantes del barrio La Gaitana en Bogotá vivieron momentos de angustia al mediodía de este sábado 7 de marzo, luego de que una importante vía del sector colapsara. El hundimiento del pavimento dejó al descubierto un cráter de gran tamaño que estuvo a punto de provocar un accidente en una zona de alta circulación vehicular. El hecho se presentó en la localidad de Suba: noroccidente de la capital.
La emergencia ocurrió a pocos metros del CAI del sector y fue reportada por el periodista “Gato” Gómez, de la emisora Olímpica Stereo, quien difundió información e imágenes del hecho mientras los residentes intentaban alertar a los conductores que transitaban por la zona.