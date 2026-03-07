¡Se abrió el suelo en Bogotá! Concurrida vía quedó cerrada por gigantesco hueco

Los habitantes del barrio La Gaitana en Bogotá vivieron momentos de angustia al mediodía de este sábado 7 de marzo, luego de que una importante vía del sector colapsara. El hundimiento del pavimento dejó al descubierto un cráter de gran tamaño que estuvo a punto de provocar un accidente en una zona de alta circulación vehicular. El hecho se presentó en la localidad de Suba: noroccidente de la capital. Le puede interesar: Pese a avances en remoción de tierra, aún es incierta apertura de la Medellín–Bogotá. La emergencia ocurrió a pocos metros del CAI del sector y fue reportada por el periodista “Gato” Gómez, de la emisora Olímpica Stereo, quien difundió información e imágenes del hecho mientras los residentes intentaban alertar a los conductores que transitaban por la zona.

De acuerdo con el testimonio de varios vecinos, el asfalto cedió de forma súbita. Entre tanto, conductores que pasaban por el lugar debieron hacer maniobras para evitar caer en el hueco que se formó.

Grabaciones realizadas por habitantes del sector evidencian la magnitud del daño en la estructura de la vía. En los videos se observa cómo la capa de asfalto colapsó y dejó un vacío en donde se veía hasta una alcantarilla. Varios residentes manifestaron su inconformidad y señalaron que en ese punto se habían realizado obras o reparaciones recientemente.

Ante la emergencia, funcionarios de la Secretaría de Movilidad acudieron al lugar junto con el Grupo Guía para acordonar el área y restringir el paso de vehículos. Este cierre generó congestión en varias calles aledañas del barrio, lo que afectó el tránsito en La Gaitana. Equipos técnicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) llegaron al sitio para realizar una inspección. Las autoridades deberán determinar si el colapso fue provocado por la ruptura de una tubería subterránea o si se trata del deterioro progresivo de la infraestructura vial.