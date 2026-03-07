x

Colombia cerró con derrota ante Estados Unidos en la SheBelieves Cup y ahora se concentra en la Liga de Naciones

Los próximos partidos oficiales de las dirigidas por Ángelo Marsiglia serán en abril 10, 14 y 18 ante Venezuela y Chile en el Pascual Guerrero y como visitantes ante las gauchas.

  • Linda Caicedo fue la más destacada de Colombia en la SheBelieves Cup disputada en Estados Unidos. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
hace 60 minutos
La Selección Colombia cerró su participación en la SheBelieves Cup mostrando mejoría en su nivel, despejando las dudas que había dejado en el juego ante Canadá, cuando fue goleada por 4-1, pero sin encontrar el camino para vencer a una potencia como Estados Unidos.

En el duelo ante las anfitrionas, en New Jersey, que contó con más de 20 mil espectadores, las cafeteras cayeron por la mínima diferencia con un tanto marcado por Alyssa Thompson, a los 81 minutos, con un remate de pica barra.

Al final las dirigidas por Ángelo Marsiglia terminaron el torneo con una victoria y dos derrotas, con puntos altos para jugadoras como Manuela Vanegas, Marcela Restrepo, Daniela Montoya, Linda Caicedo y Leicy Santos, quienes son la base del equipo nacional y fueron determinantes para que Colombia cambiara la mala imagen que dejó en el debut.

La arquera Katherine Tapia, quien sufrió en la goleada contra Canadá, fue otra de las que mejoró en los dos encuentros siguientes, sacando su arco en cero ante Argentina y respondiendo ante Estados Unidos, salvando varias llegadas.

Este torneo que fue tomado como una preparación para la Liga de Naciones que se reanudará en abril, le permitió al técnico Marsiglia mirar jugadoras que pueden ser alternativa, como Valerín Loboa y Maithé López, quienes a pesar de su juventud van con buen proceso.

A Colombia le falta mejorar en la parte física, ya que disputa con gran ímpetu la mayoría del tiempo de juego, pero le cuesta rematar los duelos y es ahí donde hay que seguir buscando alternativas.

Ante Estados Unidos las cafeteras formaron con Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Daniela Montoya, Leicy Santos, Manuela Pavi, Linda Caicedo y Maithé López.

En el segundo tiempo ingresaron Ilana Izquierdo y Gisela Robledo, a los 56 minutos. También llegaron al campo Valerín Loboa (70’), Gabriela Rodríguez y Wendy Bonilla (84’).

Ahora, las colombianas volverán a sus equipos a esperar la próxima convocatoria para los juegos de Liga de Naciones en Cali ante Venezuela y Chile, y como visitante contra Argentina.

Hay que recordar que Colombia es cuarta con 7 puntos, igualado con Argentina y Chile, superado en puntos únicamente por Venezuela que tiene 8.

