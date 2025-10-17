El dólar en Colombia se desploma por dudas sobre el comercio estadounidense: cae $85 frente a la TRM

El dólar se debilitó este viernes y apunta a su peor semana desde julio, afectado por la preocupación de los inversionistas frente a las tensiones comerciales y las señales de riesgo en los bancos regionales de Estados Unidos. La incertidumbre llevó a los mercados a refugiarse en monedas más seguras, como el franco suizo y el yen japonés. En Colombia, la divisa abrió la jornada a la baja en $3.792, lo que representa una caída de $85 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.877,07. Durante la sesión, el dólar registró un precio mínimo de $3.832 y un máximo de $3.835, con 11 transacciones que sumaron US$3,5 millones.

Con esa caída del dólar, el peso colombiano es la moneda más revaluada de la semana entre las emergentes ganando 3,27%. En el mes, es la segunda que más ha ganado valor, completando 2,12% De esta manera, el dólar cae con fuerza por debajo de $3.800 por primera vez en un año y medio.

El dólar pierde terreno por la incertidumbre en EE. UU. y el avance de monedas refugio

La economía de Estados Unidos muestra signos de debilidad, y el cierre del Gobierno federal ha frenado la publicación de datos económicos clave, lo que deja a los inversionistas con menos información y más incertidumbre sobre lo que realmente ocurre en el país. En medio de este panorama, el franco suizo alcanzó su nivel más alto en un mes y el yen japonés repuntó, impulsado en parte por las declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien mencionó factores que podrían llevar a un aumento de las tasas de interés este mes.

