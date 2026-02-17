x

El precio interno del café por carga llegó a su nivel más bajo desde hace 16 meses

La cotización del grano en Colombia sufre un duro revés por la mejora en la oferta global y el tipo de cambio. Descubra cómo afecta este mínimo de 16 meses a la rentabilidad del productor.

    La Federación de Cafeteros anticipa una producción de 6,2 millones de sacos en el primer semestre de este año. FOTO Julio César Herrera
Colprensa
Diario La República
hace 3 horas
bookmark

El precio interno del café en Colombia volvió a marcar un nivel mínimo de hace un par de años, al ubicarse en $2,08 millones ($2.080.000) por carga de 125 kilogramos de pergamino seco.

La cifra, divulgada por la Federación Nacional de Cafeteros, es la más baja en 16 meses. No se veía un precio similar desde el 7 de octubre de 2024 cuando se ubicó en $2,06 millones ($2.065.000).

Le puede interesar: Café colombiano arranca 2026 bajo presión: producción cae 34% y el clima vuelve a pasar factura

El valor se calcula a partir del cierre del contrato C en la Bolsa de Nueva York, que se situó en US$2,84 por libra, junto con la prima de referencia para el café colombiano.

A este precio base se pueden sumar bonificaciones adicionales en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

De acuerdo con la tabla oficial, los precios varían según el factor de rendimiento (FR). En el caso del factor 94, el productor recibe cerca de $1.998.400 por el componente de excelso y $81.600 por la pasilla, lo que completa el valor total de la carga. En factores más bajos, como FR 88, el pago supera incluso los $2,15 millones.

Dinámica de precios internacionales del café

Por regiones, las sucursales de Almacafé muestran precios similares, con valores cercanos a $2,08 millones en ciudades como Armenia, Manizales, Pereira, Bogotá y Medellín. Santa Marta registró el precio más alto, con $2.082.125 por carga.

Los precios internacionales del café han venido retrocediendo en las últimas semanas, debido a las mejores perspectivas de la oferta global, según datos de la Organización Mundial del Café, ICO.

Tras la subida de los precios en los últimos dos años a niveles históricos, la ICO relacionó la caída mensual de las cotizaciones en diciembre y enero con la mejora prevista del suministro de café, la menor incertidumbre política y la depreciación del real brasileño, factores que han animado a vender más a los productores.

Siga leyendo: Estas son las 12 mayores empresas de Japón que llegaron al país a especializarse en café colombiano

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el factor de rendimiento que más paga hoy?
El factor de rendimiento 88 es actualmente el más rentable para el caficultor, permitiendo pagos que superan los $2,15 millones por carga, a diferencia del estándar FR 94.
¿Qué ciudad de Colombia tiene el mejor precio de compra hoy?
Según los últimos registros de Almacafé, Santa Marta registró el precio más alto del país con $2.082.125, superando levemente a los puntos de compra en el Eje Cafetero y Antioquia.
¿Cómo influye la Bolsa de Nueva York en el caficultor local?
El precio interno depende directamente del “Contrato C” en Nueva York. Si la oferta en Brasil mejora o el real brasileño se deprecia, el precio internacional baja, impactando el pago final en pesos colombianos.
