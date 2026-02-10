Estas son las 12 mayores empresas de Japón que llegaron al país a especializarse en café colombiano

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio inicio a una nueva edición del programa de formación en café de Colombia con las 12 empresas más grandes de Japón.
Este es un proceso que consolida una relación comercial que se remonta a la década de los años sesenta.
Más de 60 años de intercambio han unido a los caficultores colombianos con el mercado japonés, hoy considerado uno de los más exigentes del mundo en términos de calidad, trazabilidad y sostenibilidad.
No es casualidad, según la FNC, Japón es actualmente el quinto mayor comprador de café colombiano a nivel global y el cuarto mercado más importante para la Federación Nacional de Cafeteros.
Entérese: Café colombiano arranca 2026 bajo presión: producción cae 34% y el clima vuelve a pasar factura