Petro dice en entrevista que “no puedo hablar de candidatos porque está prohibido”, pero le hace campaña a Cepeda en redes

“Ya después de habérselo dado a Westcol, te tocaba conmigo”, le dijo la presentadora Eva Rey al presidente Gustavo Petro al principio de su entrevista. Petro narró que, como perdió las elecciones de 2018, quedó con la curul de oposición en el Senado, por lo que “tenía al frente” al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
”Eso fue más o menos interesante, pero Uribe me dejó colgado. Renunció porque lo iban a poner preso. Y pasé una aburrición después de que se fue. Lo extrañé porque ya no había debates, había perdido la pasión por estar en el Congreso. Yo estaba viendo cómo podía volver a poder la carrera presidencial”, dijo el presidente.
Petro aprovechó su visibilidad como líder opositor durante el gobierno de Iván Duque para catapultarse a la presidencia. Y, con respecto a la renuncia de Uribe, vale aclarar que se dio en el marco del juicio por manipulación de testigos del que hasta ahora es inocente. Uribe renunció al Senado para que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los congresistas, a la Fiscalía.
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