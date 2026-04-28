¿Le subió la luz? Superservicios detectó sobrecostos de hasta $59 por kilovatio hora en las tarifas de energía

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios encendió las alertas por el impacto de la intermediación en el mercado de energía en Colombia. Según la entidad, esta práctica estaría generando un sobrecosto promedio cercano a $59,58 por kilovatio hora (kWh) en la tarifa final que pagan los usuarios.
El informe señala que los llamados comercializadores puros, al participar en la compra y venta de energía dentro del mismo mercado que atienden, estarían introduciendo un costo adicional sobre el precio base del servicio.