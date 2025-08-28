Petro meterá tijera al presupuesto para Defensoría, agro y deporte en 2026

Un grupo de deportistas estuvo este miércoles en el Congreso de la República pidiendo que no le rebajen al presupuesto del sector como está previsto en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN), que para el año 2026 tiene una reducción de 33,2%. De casi medio billón de pesos, a 310.000 millones de pesos.
Lo propio está haciendo la defensora del Pueblo, Iris Marín. Ha tenido incluso que acudir a la ONU, que se pronunció invocando al Presidente, para que no le recorten su presupuesto. Según ella, necesita que le ajusten 130.000 millones de pesos para no tener que cerrar la mitad de oficinas regionales. “Lo que nosotros necesitamos es el 0,02% de los 557 billones, del presupuesto total –dice ella– No estamos pidiendo poner mármol en las sedes regionales”.