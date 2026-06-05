Con los 19 festivos de 2026, Colombia tendrá una semana laboral efectiva de 40 horas

Si usted es de las personas que está al tanto de los festivos que hay, bien sea para viajar o descansar del trabajo, debe saber que en el segundo semestre habrá un nuevo feriado el 13 de julio por la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
Por ende, en la segunda mitad del año habrá 72 horas menos laborales por los nueve días festivos en este periodo y, además, deja al país con 40 horas semanales efectivas de trabajo, pues ahora habrá 19 festivos a lo largo de 2026.
Pese a que la fecha de conmemoración es el 9 de julio, por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, se traslada para el siguiente lunes, por lo que el festivo será el 13 de julio.
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