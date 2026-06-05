Con los 19 festivos de 2026, Colombia tendrá una semana laboral efectiva de 40 horas

Si usted es de las personas que está al tanto de los festivos que hay, bien sea para viajar o descansar del trabajo, debe saber que en el segundo semestre habrá un nuevo feriado el 13 de julio por la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Por ende, en la segunda mitad del año habrá 72 horas menos laborales por los nueve días festivos en este periodo y, además, deja al país con 40 horas semanales efectivas de trabajo, pues ahora habrá 19 festivos a lo largo de 2026. Pese a que la fecha de conmemoración es el 9 de julio, por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, se traslada para el siguiente lunes, por lo que el festivo será el 13 de julio. Le puede interesar: Con el nuevo festivo que suma Colombia, ¿es el país con más feriados del mundo?

¿Por qué Colombia tendrá un nuevo festivo el 13 de julio?

Sobre el nuevo escenario de las horas trabajadas por semana, en el primer semestre de 2026 el máximo de horas trabajables era de 44 que, si se multiplica por 26 semanas (antes del ajuste a 42 horas previsto para julio por cuenta de la reforma laboral) da 1.144 horas trabajables durante el primer semestre. Con el mismo cálculo pero con 42 horas semanales se obtienen 1.092 horas trabajadas en el segundo semestre; así las cosas, en este año habrá 2.236 horas efectivas de trabajo. Si se toma como referencia una jornada diaria promedio de ocho horas, esos 19 días representan cerca de 152 horas que no se trabajan a lo largo del año. Al descontar los festivos, las horas efectivamente trabajadas bajan a unas 2.084 horas. Al dividirla por las 52 semanas del año, se concluye que 2026 tendrá una semana laboral cercana a 40 horas, cifra que no depende del número de festivos, sino del calendario legal de reducción de jornada. Esta normativa llega en un momento en el que los trabajadores y las empresas enfrentarán una reducción de dos horas en la jornada de trabajo semanal. Ahora, pese a que en 2026 habrá 19 festivos en Colombia estos no modifican la jornada semanal legal. Es decir, una semana con festivo sigue siendo de 44 o 42 horas, según el momento del año. Lea más: Téngalo claro: así quedan los 19 festivos de Colombia tras la nueva adición al calendario

¿Qué efectos tendrá el nuevo festivo sobre el trabajo y la productividad?