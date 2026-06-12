Superfinanciera lanza plataforma para identificar las estafas digitales en Colombia: así funciona

La Superintendencia Financiera de Colombia puso en marcha una nueva herramienta digital para ayudar a los ciudadanos a identificar y prevenir fraudes financieros, una problemática que sigue creciendo en medio de la expansión de los servicios digitales y el aumento de las transacciones en línea. La iniciativa, denominada “Protégete de los fraudes”, fue presentada en un momento en que las autoridades advierten sobre el incremento de los intentos de estafa y ante la cercanía de eventos de alta actividad comercial, como el Mundial de Fútbol de 2026, que suelen ser aprovechados por delincuentes para engañar a los consumidores. Desde la entidad hicieron un llamado a los usuarios para que realicen compras únicamente a través de sitios oficiales y utilicen exclusivamente los canales autorizados por sus entidades financieras para cualquier transacción, autorización o movimiento relacionado con sus productos financieros.

Protégete de los fraudes: la nueva plataforma de la SuperFinanciera

La plataforma “Protégete de los fraudes”, disponible en el portal web de la SuperFinanciera, reúne información pedagógica y contenidos explicativos diseñados para ayudar a los usuarios a identificar las principales modalidades de fraude que afectan actualmente a los consumidores financieros. La entidad explicó que el objetivo es fortalecer las capacidades de prevención de la ciudadanía y brindar herramientas para reconocer señales de alerta cuando una persona es contactada por delincuentes o ciberdelincuentes. Consulte: De boletas falsas a tokens cripto: pilas con estas modalidades de estafa que rodean el Mundial 2026 La entidad destacó que uno de los mecanismos más utilizados por los estafadores consiste en el envío de mensajes que aparentan provenir de empresas o instituciones legítimas y que incluyen enlaces fraudulentos diseñados para robar información personal, financiera o dinero de las víctimas. Para consultar el sitio web de la nueva herramienta puede hacer clic aquí: Protégete de fraudes.

¿Cuáles son las modalidades de fraude más comunes?

Dentro de la sección “Así operan los delincuentes”, los usuarios podrán conocer cómo funcionan modalidades cada vez más frecuentes como el phishing, el smishing y el vishing, prácticas que se han expandido con la digitalización de los servicios financieros. La herramienta también explica otras formas de fraude que combinan tácticas digitales y presenciales, entre ellas la suplantación de identidad, el denominado “fraude amigable” y el cambiazo, una modalidad recurrente en cajeros automáticos y puntos de pago. Según la Superintendencia, entender cómo operan estos mecanismos es una de las principales barreras de protección para evitar caer en engaños que pueden derivar en pérdidas económicas significativas.

¿Qué recomendaciones reciben los usuarios?

La plataforma incorpora una sección denominada “Consejos para evitar ser víctima”, donde se ofrecen medidas prácticas de protección para los consumidores financieros. Entre las recomendaciones se encuentra evitar hacer clic en enlaces recibidos a través de correos electrónicos, mensajes de texto, chats de mensajería instantánea, redes sociales o aplicaciones cuando existan dudas sobre su origen o autenticidad.

Asimismo, la entidad invita a verificar siempre la identidad de quien solicita información personal o financiera y a utilizar únicamente canales oficiales para realizar trámites o movimientos relacionados con cuentas bancarias y otros productos financieros.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de fraude?

La herramienta también orienta a las personas que ya han sido afectadas por una estafa. En la sección “¿Qué hacer si eres víctima?” se explica cómo reportar el fraude, qué mecanismos legales pueden utilizarse para atender la situación y cuáles son las autoridades competentes para recibir las denuncias. La Superintendencia recordó que las víctimas pueden presentar denuncias ante la Policía Nacional, a través del CAI Virtual, o ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes. El lanzamiento de esta herramienta ocurre en un contexto en el que las pérdidas por fraude continúan generando preocupación entre empresas y autoridades. Entérese: Fraude a EPM: red robó $1,2 billones en Medellín De acuerdo con el Estudio del Verdadero Costo del Fraude en América Latina, elaborado por LexisNexis Risk Solutions, cada transacción fraudulenta genera un costo equivalente a 3,68 veces el valor de la pérdida inicial una vez se incluyen gastos asociados a investigaciones, operación, regulación y afectaciones en la experiencia de los clientes. El informe también revela que el 43% de las pérdidas por fraude en Colombia se producen durante las transacciones, lo que convierte esta etapa en el principal objetivo de los delincuentes y en uno de los focos de atención para las áreas de prevención.

Las cifras que preocupan a las empresas