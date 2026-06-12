Superfinanciera lanza plataforma para identificar las estafas digitales en Colombia: así funciona

La Superintendencia Financiera de Colombia puso en marcha una nueva herramienta digital para ayudar a los ciudadanos a identificar y prevenir fraudes financieros, una problemática que sigue creciendo en medio de la expansión de los servicios digitales y el aumento de las transacciones en línea.
La iniciativa, denominada “Protégete de los fraudes”, fue presentada en un momento en que las autoridades advierten sobre el incremento de los intentos de estafa y ante la cercanía de eventos de alta actividad comercial, como el Mundial de Fútbol de 2026, que suelen ser aprovechados por delincuentes para engañar a los consumidores.
Desde la entidad hicieron un llamado a los usuarios para que realicen compras únicamente a través de sitios oficiales y utilicen exclusivamente los canales autorizados por sus entidades financieras para cualquier transacción, autorización o movimiento relacionado con sus productos financieros.