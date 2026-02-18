Trabajadores del sector cañero y palmero madrugaron a bloquear el Ministerio de Minas, ¿qué pasó?

En la mañana de este 18 de febrero, alrededor de 200 personas madrugaron a protestar al Ministerio de Minas y Energía en Bogotá. Se trata de integrantes de las centrales obreras CGT, CTC y CUT y que pertenecen al sector cañero, panelero y palmero provenientes del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda.
De hecho, las autoridades reportan que los manifestantes están bloqueando la entrada de trabajadores del Ministerio como mecanismo de presión para conseguir atención sobre la situación.
Según los voceros, exigen al Gobierno Nacional garantías para el sector del etanol y el biodiésel de producción nacional, así como medidas que protejan el empleo y la industria local. La situación es acompañada por autoridades y permanece en desarrollo.