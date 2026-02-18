Trabajadores del sector cañero y palmero madrugaron a bloquear el Ministerio de Minas, ¿qué pasó?

En la mañana de este 18 de febrero, alrededor de 200 personas madrugaron a protestar al Ministerio de Minas y Energía en Bogotá. Se trata de integrantes de las centrales obreras CGT, CTC y CUT y que pertenecen al sector cañero, panelero y palmero provenientes del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. De hecho, las autoridades reportan que los manifestantes están bloqueando la entrada de trabajadores del Ministerio como mecanismo de presión para conseguir atención sobre la situación. Según los voceros, exigen al Gobierno Nacional garantías para el sector del etanol y el biodiésel de producción nacional, así como medidas que protejan el empleo y la industria local. La situación es acompañada por autoridades y permanece en desarrollo.

¿Por qué protestan afuera del Ministerio de Minas?

En un comunicado firmado por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Sintrainagro, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo Autónoma e Independiente (CGT), se advierte sobre una grave crisis en la comercialización del etanol.

Las organizaciones alertan que existe un sobreabastecimiento cercano al 300%, con más de 54 millones de litros almacenados sin salida comercial. Esta situación, según el documento, podría derivar en la paralización de ingenios y plantas productoras ante la falta de capacidad de almacenamiento y la imposibilidad de vender el biocombustible.

De concretarse un freno en la producción, los sindicatos advierten que cerca de 450.000 empleos formales en el suroccidente del país estarían en riesgo.

Cambios en el precio y competencia con etanol importado