Inflación en Venezuela se disparó a 475% en 2025, la más alta del mundo

Venezuela cerró 2025 con la inflación más alta del mundo: 475%, una brutal aceleración encadenada al descontrol cambiario por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el depuesto Nicolás Maduro. El gobierno de Donald Trump ha levantado de manera gradual ese castigo tras derrocar a Maduro en una incursión militar el 3 de enero. Delcy Rodríguez, su vicepresidente y cerebro económico, asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con Washington. Ambos países anunciaron la víspera que reanudarán los lazos diplomáticos, rotos en 2019. El Banco Central de Venezuela (BCV) reveló el dato de la inflación este viernes, siendo esta la primera vez que lo publica desde hace más de un año. En 2024, Maduro informó que la inflación se situó en 48%, aunque no hubo un informe del banco emisor. Lea también: Inflación anual en Venezuela fue de 64,9% en abril, mientras que el salario mínimo sigue congelado Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el año pasado Venezuela registró el alza de precios más alta del mundo. “Tengo que zanquear de supermercado a otro. No debe ser”, dijo a la AFP Alix Aponte, contadora de 58 años en una venta de verduras. Ante los elevados precios, “un aumento de salario sería muy importante”.

¿Por qué el dinero no alcanza en Venezuela?

La queja común entre los venezolanos es que el dinero no alcanza entre bajos sueldos y el altísimo costo de productos básicos como comida y medicinas. El ingreso promedio se ubica entre los 100 y 300 dólares mensuales, muy por debajo de los 700 dólares que según estimaciones privadas se necesitan para cubrir la canasta alimentaria. Solo la inflación de alimentos y bebidas fue 532% en el año. La educación subió 570%; alquileres, 340%; y salud, 445%. “Un remedio (un medicamento) te vale 7.000” bolívares, se queja Rosa Pérez, de 71 años, que cobra una pensión de 130 bolívares, menos de 1 dólar. “Es demasiado”. Los comerciantes de un mercado en Caracas coinciden en que las últimas dos semanas estuvieron “muertas” con pocos clientes.

Sindicalistas protestaron más temprano por sus beneficios laborales, prácticamente inexistentes en la última década. Fustigaron tanto al gobierno como al sector empresarial. “Hoy esa inflación nos está matando y esa inflación es responsabilidad de una política económica mal dirigida”, reclamó Eduardo Sánchez, dirigente del gremio educativo.

Así fue como el régimen de Maduro manejó el fenómeno de hiperiflación desde el 2018

La inflación en Venezuela llegó al 130.000% anual en 2018, la cresta de un período hiperinflacionario de cuatro años que cerró en 2021. No hay escasez a diferencia de los años de la crisis profunda, cuando la gente hacía horas de fila para comprar medio kilo de café o azúcar. El equipo económico de Maduro -encabezado entonces por Delcy Rodríguez- abordó la situación con más disciplina fiscal, paró la emisión de moneda, relajó controles y despenalizó el uso del dólar, que pasó a ser la moneda de facto. Economistas miden también una inflación en dólares, que se ubicó en diciembre en 32%, según el economista Asdrúbal Oliveros. El BCV informó el viernes que la economía creció casi 9% en 2025, empujada por la actividad petrolera.

Tamara Herrera, directora de la consultora Síntesis Financiera, explicó a la AFP que el desajuste comenzó en 2024 cuando Maduro congeló el tipo de cambio en medio de la campaña para su cuestionada reelección. “Devaluación e inflación se encadenan”, dijo al destacar el “contexto externo adverso por caída de los precios internacionales del petróleo y el retorno de la política de máxima presión sobre la actividad petrolera de Venezuela” por parte de Estados Unidos. Herrera cree para este año el índice rondará 108% después de la caída de Maduro, que mejoró las perspectivas económicas.

Las expectativas en Venezuela para el 2026