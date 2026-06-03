Cafeteros pierden más de $400.000 por carga debido a la caída del dólar

La revaluación del peso colombiano se ha convertido en una de las principales preocupaciones para el sector cafetero, debido al efecto que está teniendo sobre los ingresos de los productores. Así lo advirtió Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), quien señaló que la tasa de cambio ha caído cerca de $549 por dólar en el último año, reduciendo significativamente la rentabilidad de la actividad cafetera. Según el dirigente gremial, este comportamiento cambiario ha provocado que las familias cafeteras dejen de recibir más de $400.000 por cada carga de café comercializada.

Caída equivale a 17% del ingreso cafetero

Bahamón explicó que la disminución del dólar representa un impacto cercano a 17% sobre los ingresos de los productores, en un momento en el que el sector enfrenta desafíos relacionados con costos de producción y condiciones climáticas. “Estamos hablando de un impacto monumental para la familia cafetera, que afecta peligrosamente la rentabilidad de su cosecha”, afirmó el gerente de la Federación.

El dirigente recordó que la caficultura es el sustento de más de 540.000 familias en Colombia y constituye una importante fuente de empleo, desarrollo económico y arraigo en las zonas rurales del país.

Producción anual cae 17%

Aunque abril registró una relativa estabilidad, las cifras acumuladas continúan mostrando una reducción significativa frente al año anterior. Entre mayo de 2025 y abril de 2026, la producción nacional alcanzó 12,4 millones de sacos, mientras que en los 12 meses previos se habían producido 14,9 millones de sacos. Esto representa una disminución de 17%.

La situación es aún más marcada al revisar el año cafetero. En lo corrido del ciclo productivo, la cosecha suma 6,9 millones de sacos, frente a 9,3 millones registrados en el periodo anterior, lo que equivale a una caída de 26%.

Exportaciones reflejan menor disponibilidad de café

La menor producción también comenzó a reflejarse en los mercados internacionales. Durante abril, las exportaciones colombianas de café alcanzaron 682.000 sacos, por debajo de los 802.000 sacos exportados en abril de 2025. La diferencia representa una reducción de 15%. En el acumulado de los últimos 12 meses, las ventas externas sumaron 11,9 millones de sacos, cifra que representa una disminución de 7% frente al periodo inmediatamente anterior.

Estos resultados evidencian una menor disponibilidad de café para atender la demanda internacional, consecuencia directa de la reducción observada en la producción nacional.

La Federación gana participación en las exportaciones