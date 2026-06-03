Cafeteros pierden más de $400.000 por carga debido a la caída del dólar

La revaluación del peso colombiano se ha convertido en una de las principales preocupaciones para el sector cafetero, debido al efecto que está teniendo sobre los ingresos de los productores.
Así lo advirtió Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), quien señaló que la tasa de cambio ha caído cerca de $549 por dólar en el último año, reduciendo significativamente la rentabilidad de la actividad cafetera.
Según el dirigente gremial, este comportamiento cambiario ha provocado que las familias cafeteras dejen de recibir más de $400.000 por cada carga de café comercializada.