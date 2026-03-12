Denuncian “apagón prolongado” en Puerto Carreño que afecta a más de 30.000 personas

La ciudad de Puerto Carreño (Vichada) atraviesa una grave crisis energética tras varias semanas de racionamientos y fallas en el suministro eléctrico que afectan servicios esenciales y la vida cotidiana de sus habitantes. Gobierno Nacional asegura que atiende la crisis desde hace dos semanas y que busca reactivar suministro de energía con Venezuela. Hay que recordar que esa ciudad enfrentó un apagón en enero del año pasado. En ese momento, el Municipio explicó que el corte se presentó por la falta de flujo de caja para continuar operando el servicio. Desde entonces, se siguen presentando interrupciones. La situación impacta directamente a cerca de 30.000 personas que viven en la capital del departamento del Vichada. Sin embargo, la presión sobre la infraestructura eléctrica es mayor debido a la presencia de población flotante proveniente de Venezuela, comunidades indígenas de la región y personas en tránsito en esta zona de frontera. Le puede gustar: Deudas del Gobierno tienen a Puerto Carreño a oscuras: apagón completó 24 horas y puede desencadenar crisis humanitaria Según reportes de autoridades locales y líderes comunitarios, desde hace más de un mes se presentan racionamientos constantes del servicio eléctrico por parte de la empresa ElectroVichada debido a fallas en el sistema de generación, que actualmente no logra cubrir la demanda total del municipio.

¿Cómo está afectando la crisis a la población?

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advirtió que la interrupción prolongada del servicio eléctrico en una capital departamental tiene efectos graves sobre la salud, la seguridad, la economía local y el funcionamiento de las instituciones públicas. “El corte prolongado de energía en una ciudad capital no es un hecho menor. Estamos hablando de una situación que impacta servicios básicos y la vida diaria de la población”, afirmó Andrés Santamaría, director de Asocapitales.

El problema se agrava por las altas temperaturas de la temporada de verano, que en la región pueden alcanzar hasta los 38 °C. Esto dificulta las condiciones de vida de las familias, especialmente cuando los cortes se presentan durante la noche o en horas en que los ciudadanos permanecen en sus viviendas. Las instituciones educativas también se han visto afectadas. En varios colegios del municipio, niños y jóvenes deben recibir clases en medio de altas temperaturas, debido a que muchos establecimientos no cuentan con sistemas de ventilación o aire acondicionado adecuados para enfrentar los apagones.

Cortes de energía de más de 12 horas

La crisis energética también está afectando la operatividad de las unidades militares y policiales acantonadas en el municipio, que han reportado interrupciones del servicio eléctrico superiores a 12 horas. Para Asocapitales, esto representa un problema adicional en un territorio estratégico de frontera donde la presencia institucional es clave para garantizar la seguridad y el control territorial.

Puerto Carreño enfrenta racionamientos eléctricos que afectan servicios públicos, comercio e instituciones en esta ciudad fronteriza del Vichada. FOTO COLPRENSA

“Cuando incluso las unidades militares y policiales se ven afectadas por la falta de energía, estamos frente a un problema que trasciende lo técnico y se convierte en un asunto de seguridad”, advirtió Santamaría. El comercio local también ha sufrido pérdidas por la falta de refrigeración en alimentos, daños en electrodomésticos y afectaciones en equipos eléctricos provocadas por las fluctuaciones del servicio. A pesar de estas dificultades, los recibos de energía continúan llegando con normalidad, lo que ha incrementado el malestar de la comunidad.

Manifestantes exigen presencia del Gobierno

La crisis ha generado manifestaciones pacíficas en la ciudad, donde ciudadanos exigen soluciones urgentes. Durante las protestas se han registrado cierres en varias entidades públicas, entre ellas la Gobernación, la Alcaldía, la Procuraduría y la empresa prestadora del servicio. El alcalde de Puerto Carreño, Jaime Ariel Rodríguez, ha intentado abrir espacios de diálogo con los líderes de las manifestaciones para encontrar soluciones concertadas. No obstante, los manifestantes han insistido en dialogar directamente con representantes del Gobierno Nacional.

Ante este escenario, Asocapitales solicitó la presencia inmediata del Ministerio de Minas y Energía para liderar las acciones necesarias que permitan estabilizar el servicio eléctrico en la capital del Vichada. La asociación también pidió el acompañamiento del Ministerio del Interior para facilitar el diálogo con la comunidad, así como la presencia del Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad y el orden público en la ciudad.

¿Qué acciones está tomando el Gobierno?

El Ejecutivo aseguró que desde hace más de dos semanas viene adelantando acciones técnicas y logísticas para reforzar el sistema eléctrico de la capital del Vichada. Entre las medidas adoptadas está el traslado de una planta de generación desde Cartagena, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del sistema local.

El transporte de este equipo representa un reto logístico importante debido a las condiciones de conectividad del territorio, por lo que el Ministerio ha coordinado acciones con distintas entidades para facilitar su traslado. Además, la cartera energética envió personal técnico especializado a la región para acompañar las labores de mantenimiento y apoyar la operación del sistema. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el Gobierno trabaja para atender la contingencia y avanzar en soluciones de largo plazo.

¿Por qué el Gobierno busca reconectar el sistema con Venezuela?