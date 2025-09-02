Nequi Negocios: nueva app que busca revolucionar la manera en que emprendedores y comercios manejan su plata

Si antes pedir el número de cuenta era la regla, hoy lo común es escuchar un “dame tu Nequi”. La aplicación se volvió parte del lenguaje cotidiano, tanto como un sticker o una frase de confianza. Ahora, la compañía quiere dar un paso más con Nequi Negocios, una aplicación pensada para quienes venden en la calle, administran una peluquería, atienden una tienda de barrio o emprenden en redes sociales. Entérese más: Nequi revela cómo 25 millones de colombianos mueven su plata en el 2025 María del Pilar Correa, líder de Estrategia de Negocios de Nequi, explicó, en conversación con EL COLOMBIANO, que el objetivo es claro: “lo que queremos con Nequi Negocios es darle a todas esas personas que ya usan la app para manejar su negocio más opciones de pago”.

En el primer semestre del 2025, Nequi registró más de 200 millones de transacciones en Antioquia.

Qué es Nequi Negocios y cómo funciona

La nueva aplicación está diseñada para que los pequeños negocios y emprendedores puedan recibir pagos más allá de las transferencias y el QR. Desde ahora podrán: -Recibir pagos con tarjeta física gracias a la tecnología NFC, convirtiendo el celular en un datáfono. -Generar links de pago para clientes que compran por WhatsApp, Instagram o redes sociales. -Seguir usando el QR interoperable con el que reciben pagos desde Bancolombia y otras entidades financieras del ecosistema. Puede leer más: ¿Usó Nequi o Daviplata por más de $65,8 millones? Así debe declarar renta en 2025 El proceso es sencillo: al entrar a Nequi tradicional, el usuario encontrará un ícono azul con forma de tiendita llamado Mi negocio. Allí podrá registrarse, dar información básica sobre su emprendimiento, e incluso recibir material impreso para mostrar en su local. Luego deberá descargar la app Nequi Negocios, ingresar con el usuario enviado por correo, crear una contraseña y comenzar a cobrar. Una ventaja adicional es que los empleados pueden usar la app para cobrar sin tener acceso al dinero, que siempre queda bajo control del dueño, explicó Correa.

Cómo ingresar a Nequi Negocios paso a paso

1. Descarga la app Nequi Negocios desde la tienda de tu celular (Playstore o Appstore). 2. Abre la app e ingresa el usuario que llegó a tu correo al registrarte. 3. Digita la contraseña creada (diferente a la de Nequi normal). 4. Activa la huella o Face ID si tu celular lo permite. Así de fácil, los emprendedores pueden empezar a cobrar y manejar sus ventas de forma más segura y organizada. Conozca aquí: Nequi dice que su separación de Bancolombia está “impactada”, ¿a qué se refiere?

Radiografía de usuarios y negocios en Antioquia

Los números muestran la magnitud del fenómeno. Solo en Antioquia, Nequi registra más de 2,7 millones de usuarios con corte a agosto de 2025, de los cuales 1,3 millones están en Medellín. Entre enero y junio de este año, la app registró más de 200 millones de transacciones en el departamento, un volumen equivalente a llenar más de 5.000 veces el estadio Atanasio Girardot. Cuando se trata de negocios, la app ya es clave para más de 111 mil emprendedores en Antioquia, principalmente jóvenes. Un 31% está en el rango de 26 a 35 años y un 24% entre 15 y 25 años. Muchos de ellos son vendedores de comida, moda y calzado, o pequeños comercios minoristas.

Más de 111 mil emprendedores en Antioquia usan Nequi para manejar sus finanzas; y están en un rango de edad de 26 a 35 años (31%), seguido por el de 15 a 25 años (24%).

Según Correa, “vemos que son personas que salen todos los días a rebuscarse su ingreso, a luchar por su sueño, y Nequi se convirtió en la forma más sencilla para recibir pagos”. Lea aquí: Usuarios de Nequi podrán recibir dólares y euros en su cuenta, ¿cómo funciona el nuevo servicio?

Cómo superar la desconfianza en los pagos digitales