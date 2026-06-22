La historia de la empresa que fabricó la caja blindada de Abelardo de la Espriella

Detrás de la caja blindada que utilizó Abelardo de la Espriella aparece Blindex, una de las compañías más reconocidas del sector del blindaje en Colombia. La empresa acumula más de 30 años de trayectoria y ha consolidado su presencia en el mercado de soluciones de protección vehicular, con operaciones que se extienden tanto en el país como en mercados internacionales. De acuerdo con información de la compañía, Blindex ha blindado más de 14.000 vehículos en el mercado nacional y ha exportado más de 2.000 unidades a zonas de conflicto, segmento en el que consolidó reconocimiento internacional como proveedor de vehículos blindados de altas especificaciones.

Discurso de victoria de Abelardo de la Espriella en la ventana al mundo de Barranquilla dentro de su casa blindada.

La empresa señala que su enfoque está centrado en soluciones de protección para clientes corporativos, institucionales y particulares, bajo estándares especializados de seguridad. Dentro de su hoja de ruta, Blindex proyecta mantener su liderazgo en Colombia y ampliar su presencia comercial en otras regiones del país y América Latina hacia 2027. Puede leer: Dólar cae $70 tras elección de Abelardo de la Espriella y toca mínimos de seis años

Actualmente, la firma opera tres plantas de blindaje en Bogotá, Cali y Barranquilla, desde donde presta servicios de fabricación, mantenimiento, garantía, posventa y alquiler de vehículos blindados. Su portafolio también incluye la fabricación de vidrios blindados, blindaje arquitectónico y el desarrollo de proyectos especiales adaptados a necesidades de seguridad específicas.

Blindaje de vehículos

La empresa ofrece protección balística para automóviles particulares y corporativos con garantía de por vida para los cristales por efectos de deslaminación.

Renting de vehículos blindados

Blindex ofrece una modalidad de arrendamiento/renta de autos blindados enfocada principalmente al sector corporativo. El servicio puede ser de días, meses o años, y el canon de arrendamiento incluye impuestos, Soat, póliza todo riesgo, pico y placa (en las ciudades donde aplique), impuesto de rodamiento, revisiones periódicas del vehículo, cambio de llantas, batería y demás repuestos. Además, ofrecen vehículo sustituto cuando se realicen los mantenimientos preventivos o cuando sea requerido, control de la flota de vehículos por medio del GPS y atención 24 horas por parte del coordinador de flota asignado. Siga leyendo: Así celebró De la Espriella su triunfo desde Barranquilla: crónica del discurso en el que prometió que gobernará “para todas y todos”

Fabricación de vidrios blindados

La empresa desde 1998 fabrica vidrios blindados certificados bajo la resolución 0934 del 2008 con vigencia al 10 de marzo de 2025. Además, exportan kits de vidrios blindados cumpliendo con todas las normas internacionales y bajo altos estándares de calidad.

Esta es la empresa que construyó la caja blindada utilizada por Abelardo De La Espriella.

Blindaje arquitectónico

La empresa explica que ofrece soluciones de seguridad y protección para oficinas, residencias, espacios comerciales, etc.

Proyectos especiales

Blindex cuenta con un área encargada en desarrollo e innovación de proyectos con altas especificaciones técnicas en seguridad y diseño, tales como transporte de tropa, aeronaves, tanquetas, ambulancias, transporte de valores, etc.

Venta de blindados

Comercialización de vehículos que ya cuentan con el blindaje integrado, con modelos como Toyota Prado TXL y Jeep Grand Cherokee Limited. Contexto: Tras triunfo de Abelardo, se desploma la bolsa de valores y la acción de Ecopetrol cae 8,2%, ¿qué pasó?

Servicio postventa