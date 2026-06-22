La historia de la empresa que fabricó la caja blindada de Abelardo de la Espriella

Detrás de la caja blindada que utilizó Abelardo de la Espriella aparece Blindex, una de las compañías más reconocidas del sector del blindaje en Colombia. La empresa acumula más de 30 años de trayectoria y ha consolidado su presencia en el mercado de soluciones de protección vehicular, con operaciones que se extienden tanto en el país como en mercados internacionales.
De acuerdo con información de la compañía, Blindex ha blindado más de 14.000 vehículos en el mercado nacional y ha exportado más de 2.000 unidades a zonas de conflicto, segmento en el que consolidó reconocimiento internacional como proveedor de vehículos blindados de altas especificaciones.