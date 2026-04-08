¿Tener participación en una empresa equivale a ser su dueño? El dilema entre Westcol y Mr Stiven por la discoteca Dulcinea en Medellín

En el mundo del streaming existen competencias, alianzas y negocios como los de Westcol y Mr. Stiven, quienes son reconocidos en el país no solo por su contenido de atracción para jóvenes, sino también por sus numerosas propiedades y cercanía con artistas musicales como Blessd y Arcángel.
Sin embargo, estos influencers ya no tienen la misma amistad que solían mostrar en sus inicios cuando aparecían en plataformas como YouTube o Kick, puesto que ahora son más distantes y mantienen una especie de conflicto influenciado por la competencia en sus visualizaciones.
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Pero hay algo que sí tienen en común: son socios de la discoteca Dulcinea, una de las más famosas de Medellín, con un gran número de seguidores en Instagram y un impacto notable en su público debido a temáticas populares como la denominada ‘Jueves de agropecuarios’.